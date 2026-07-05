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Prosidbe su obično trenuci puni emocija, iznenađenja i pažljivo osmišljenih detalja, ali ponekad upravo ono što nije bilo planirano postane najzabavniji deo cele priče. To najbolje zna Kvin Melnik, 28-godišnja učiteljica iz Kanade, koju je njen partner Šejn Makej zaprosio nakon devet i po godina veze. Prosidba je bila romantična i dirljiva, ali je na društvenim mrežama najviše pažnje privukao jedan neočekivani detalj, njeni nokti oslikani hot-dogovima, piše People.

Šejn je prosidbu organizovao u junu na porodičnoj farmi. Kako bi Kvin došla lepo obučena, nedelju dana ranije joj je rekao da njegovi roditelji planiraju fotografisanje, te predložio da se i njih dvoje tom prilikom fotograšu. Profesionalnog fotografa, međutim, nije bilo, nego je čitav događaj iz žbunja snimala njegova majka.

Kvin je kasnije ispričala da je prosidba bila savršena. Dok su se vozili prema farmi, Šejn je pustio njihovu pesmu "Only You Can Love Me This Way" Kita Urbana, a pored puta ju je dočekalo više od 30 natpisa. Na njima je, reč po reč, pisalo da je dovoljno dugo čekala, da je voli i da s njom želi da provede ostatak života. Na kraju puta doveo ju je do drvenog luka koji je sam izradio. Ukrasio ga je belim zavesama i zlatnim okvirima s fotografijama njihovih pet udomljenih ljubimaca, četiri mačke i jednog psa. Uz verenički prsten stajao je natpis: "Mama, hoćeš li se udati za tatu?"

Kvin priznaje da ju je potpuno iznenadio i dirnuo. Bilo je, kaže, mnogo suza jer je prosidba bila dugo očekivana i vrlo pažljivo osmišljena. Međutim, jedan detalj Šejn ipak nije predvideo. Kada je počela da gleda novi prsten, shvatila je da su joj nokti i dalje oslikani – hot-dogovima. Šejn nije obavestio njenu manikirku da planira prosidbu, pa nije bilo prilike za klasični "verenički" manikir. Umesto nežnih nijansi, srca ili elegantnog dizajna, Kvin je na rukama imala zabavne male hot-dogove.

U galeriji pogledajte kakav je manikir Kvin imala za prosidbu:

1/4 Vidi galeriju Neobičan manikir za prosidbu Foto: Printscreen/ TikTok/ its_a_cat_astrophe

Ipak, buduća mlada zbog toga nije bila nimalo razočarana. Naprotiv, sve joj je bilo urnebesno smešno i, kako kaže, zbog toga je prosidbu zavolela još više. Ironično, pre prosidbe se sa svojom manikirkom šalila kako bi bilo smešno da je Šejn zaprosi baš dok na noktima ima hot-dogove. Kvin inače voli neobične i razigrane manikire. Pre hot-dogova imala je nokte s kivijem, a pre toga s ribama, pa priznaje da se ni ne seća kada je poslednji put imala jednostavan jednobojni manikir. Nokte uređuje na četiri nedelje već pet godina, a njena manikirka redovno ostvaruje sve njene zabavne ideje.

Iako je slutila da bi Šejn mogao da je zaprosi tokom godine jer su se približavali desetoj godišnjici veze i završetku njegovog studija, nije očekivala da će se to desiti baš u junu. Da je znala, možda bi odabrala nokte sa srcima ili neki romantičniji motiv. Ipak, sada ne bi promenila ništa jer su hot-dogovi, kaže, prosidbu učinili još pamtljivijom i potpuno u njenom stilu. Porodica i prijatelji takođe su se oduševili neobičnim manikirom.

Kvin kaže da voli hot-dogove, otkačene nokte i stvari koje odražavaju njenu ličnost, pa su svi zaključili da se taj detalj zapravo savršeno uklopio u celu priču. Posebno su se zabavili njeni učenici prvog razreda, kojima je cela situacija bila najduhovitija stvar koju su čuli. Nakon prosidbe Kvin je fotografije svojih noktiju objavila na TikToku. Video je ubrzo postao viralan, skupivši više od 10,5 miliona pregleda i 1,4 miliona lajkova. Kaže da nije očekivala toliko reakcija, ali veruje da su ljudi prepoznali spontanost i stvarnost trenutka, bez preteranog ulepšavanja.

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