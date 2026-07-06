Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Leto je idealno vreme za koktele. Ovi voćni napitak izuzetno je osvežavajuć, a voćni šećer svima će nam pomoći da lakše preguramo vrućine. Evo kako da napravite napitak koji će vas rashladiti.

Spoj ananasa, narandže, grejpa i limuna uz dodatak sveže ceđenog đumbira daje intenzivan citrusni ukus, dok grenadin na dnu čaše dodaje blagu slatkoću i upečatljiv izgled pića.

Foto: Profimedia

Sastojci

6 cl soka od ananasa

4 cl soka od narandže

3 cl soka od grejpa

2 cl sveže ceđenog limuna

1 cl sveže ceđenog đumbira

1 cl grenadina

led

Priprema

U šejker sa ledom sipajte sok od ananasa, narandže, grejpa, limuna i ceđeni đumbir. Dobro promućkajte i procedite u čašu sa ledom. Na kraju polako sipajte grenadin kako bi pao na dno čaše i napravio prelaz boje.