Vikend je idealno vreme za opuštanje uz najpopularniji letnji napitak.
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Voćni koktel koji će probuditi sva vaša čula: Pitko i osveežavajuće
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Leto je idealno vreme za koktele. Ovi voćni napitak izuzetno je osvežavajuć, a voćni šećer svima će nam pomoći da lakše preguramo vrućine. Evo kako da napravite napitak koji će vas rashladiti.
Spoj ananasa, narandže, grejpa i limuna uz dodatak sveže ceđenog đumbira daje intenzivan citrusni ukus, dok grenadin na dnu čaše dodaje blagu slatkoću i upečatljiv izgled pića.
Foto: Profimedia
Sastojci
6 cl soka od ananasa
4 cl soka od narandže
3 cl soka od grejpa
2 cl sveže ceđenog limuna
1 cl sveže ceđenog đumbira
1 cl grenadina
led
Priprema
U šejker sa ledom sipajte sok od ananasa, narandže, grejpa, limuna i ceđeni đumbir. Dobro promućkajte i procedite u čašu sa ledom. Na kraju polako sipajte grenadin kako bi pao na dno čaše i napravio prelaz boje.
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