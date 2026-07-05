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Krastavac salata je neizostavna na trpezi tokom letnjih meseci, međutim, neretko se dešava da mu ukus pokvari gorčina. Postoji efikasna caka kako da je neutraliišemo.

Gorčina se ne nalazi ravnomerno u celom plodu, već je najizraženija u delu blizu peteljke, otprilike prva dva do tri centimetra. Zato je korisno odseći taj deo i iskoristiti ga za trljanje preseka, jer se tako gorke materije izdvajaju i lako uklanjaju pranjem.

Kada se krastavac priprema za salatu, može se posoliti sa oko pola kašičice soli i ostaviti da odstoji oko 15 minuta. So tada izvlači višak vode i deo gorkih materija iz ploda. Nakon toga se tečnost ocedi, pa krastavac bude manje gorak, a salata ne bude previše vodenasta, što je posebno korisno tokom toplih dana.

Foto: Aida Makhmudova / Alamy / Profimedia

Ovaj postupak može da pomogne i kada krastavac nije izrazito gorak, jer se blaga gorčina često ne primeti, a ipak može da pokvari ukus cele salate. Zato ga mnogi koriste rutinski, čak i kada plod deluje sasvim u redu. Ceo proces traje kratko, a može znatno da poboljša ukus jela.

Prvo se odseče deo kod peteljke, a zatim se tim odsečenim krajem trlja presek krastavca oko deset sekundi, dok se ne pojavi bela pena. Nakon toga krastavac se ispere, pa se guli od vrha ka peteljki kako se gorak sok ne bi razmazivao po plodu. Zatim se iseče po želji.

Ova ukusna salata kombinuje hrskavi kupus, osvežavajući krastavac i svež korijander Foto: Shutterstock

Ako se koristi za salatu, krastavac se posoli i ostavi da odstoji oko petnaest minuta. Na kraju se ocedi višak tečnosti pre dodavanja ostalih sastojaka, što doprinosi boljem ukusu i manje vodenastoj salati.

(Kurir.rs/Informer)