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Teniserka Naomi Osaka pobedila je na Vimbldonu Arinu Sabalenu, ali osim dobrog tenisa koji je pružila, pričalo se ponovo o njenim modnim kombinacijama.

Veće na nekoliko turnira ova 14. teniserka sveta privlači pažnju efektnim modnim izdanjima u kojima izlazi na teren. Na spektakularni Vimbldon došla je u belom, kako pravila nalažu. Međutim, ona je ponovo spojila modu i tenis i to nikome nije promaklo.

Naomi Osaka Foto: Ray Tang / AFP / Profimedia

Inspirisana tradicionalnim kimonom, ali i tzv. junihitoe odećom - raskošnom haljinom od 12 slojeva, teniserka je dokazala da je kraljica modnih izdanja. Ovaj autentični odevni predmet napravljen je je od 7 različitih recikliranih materijala dobijenih od vintidž kimona, tradicionalne širomuku venčanice i još jedne potpuno dekonstruisane venčanice. Ispod ove dramatične odeće, teniserka je nosila Nike haljinu sa cvetnim motivima. Celo izdanje je upotpunila bisernim nakitom brenda Mikimoto.

Šljokice na Rolan Garosu

Foto: Pawel Andrachiewicz / Newspix.pl / Profimedia

"Jedan period u životu se uopšte nisam zabavljala, i sami znate za taj period. Sada samo želim da stvari budu zabavne i želim da ih učinim uzbudljivim za sebe!” govorila je teniserka na Rolan Garosu kada je njena šljokičava suknjica privukla ogromnu pažnju javnosti.

Za izlazak na teren nosila je custom siluetu koju potpisuje pariski dizajner Kevin Germanier, u saradnji sa Nikeom. Rezultat je komad koji briše granicu između teniske opreme, techweara i haute couture estetike.

Dramatična pojava na Australijan openu

Japanska teniserka Naomi Osaka imala je danas poprilično neobičan ulazak na Australijan open, pošto je nosila beli šešir širokog oboda i držala beli kišobran dok je hodala Rod Lejver arenom.

Naomi Osaka Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Sa šešira koji je nosila vukao se beli veo, a na njegovom vrhu bio je veliki beli leptir. Pored kišobrana i šešira, Osaka je nosila dugačku tirkiznu tuniku i bele pantalone.