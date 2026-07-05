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Zalivanje travnjaka je jedna od najvažnijih mera u okviru održavanja travnjaka, posebno leti kada su prirodne padavine nedovoljne. Koliko vode treba travnjaku leti, zavisi, na kraju, od izloženosti suncu, temperature i vetra.

Sledeće uputstvo je važno za ljude koji se bave baštovanstvom iz hobija: U većini slučajeva potrebno vam je više vode za vaš travnjak nego što mislite. Opšte pravilo je 15 do 25 litara sedmično i po kvadratnom metru, lakim zemljištima je potrebno manje nego glinovitim, ali previše vode je takođe štetno za travnjak, jer istiskuje vazduh iz pora zemljišta, izazivajući truljenje korena. Uvek pomirišite uzorke zemljišta: ako „smrde“ ili su čak sivo-plave boje, definitivno postoji nedostatak vazduha i vode.

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Saveti za pravilno zalivanje leti

Jednom sedmično je dovoljno: Zalivajte svoj travnjak leti, u zavisnosti od lokacije i vremena, uz oko 20 litara po kvadratnom metru.

Ako je zemlja glinovita i ne može da apsorbuje ovu količinu vode odjednom, zalivajte travnjak dva puta uzastopno (ili ponovo sledećeg dana, na primer), ali onda ga ne zalivajte opet narednih nedelju dana. U slučaju veoma glinovitog zemljišta, preporučljivo je posipanje peska po travnjaku.



Kada održavate travnjak leti, uvek treba da zalivate rano ujutro ili kasno uveče, jer direktna sunčeva svetlost na vlažnom travnjaku može dovesti do stvaranja izgorelih mesta. Ako oko travnjaka raste drveće, žbunje ili žive ograde, povećajte količinu vode.

Ako je veoma vruće sredinom leta, zalivajte travnjak dva do tri puta sedmično u ranim jutarnjim satima ili uveče.