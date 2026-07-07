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Rezime Milanke Udovički bez sumnje nadmašuje čak i najkreativniju maštu, dok njena životna priča podseća na scenario napisan za holivudsko filmsko ostvarenje. Ova neprikosnovena ikona individualizma i slobodnog duha plenila je pažnju gde god bi kročila, a u analima će ostati zabeležena kao najpoznatija stanovnica Zemuna i prva Srpkinja čije je lice krasilo naslovnicu kultnog modnog časopisa "Vogue".

Savremenici su tvrdili da je Milanka posedovala urođeni smisao za modu, kojem je ostala dosledna do samog kraja. Njen vizuelni identitet bio je istovremeno očaravajući i krajnje ekscentričan - nikada nije koristila češalj, uživala je u pušenju lule, pohađala je časove pantomime i redovno se pojavljivala u javnosti sa mornarskom kapom na glavi.

Pogledajte u galeriji fotografije Milanke Udovički:

1/8 Vidi galeriju Milanka Udovički Foto: printscreen/youtube/Dok anđeli spavaju

Svojom radikalnom modnom ekspresijom rušila je ustaljene kalupe, pa je tako čuvenog arhitektu i dizajnera Filipa Starka ostavila bez teksta kada se pojavila u sportskoj obući koju u to vreme niko na planeti nije znao ni da izradi, a kamoli da iznese. Veliki Karl Lagerfeld bio je opčinjen njenom pojavom, proglasivši je javno jednom od najlepših žena dvadesetog veka. Iako je njen spoljašnji svet bio neraskidivo povezan sa modnom industrijom i umetničkim krugovima, posedovala je visoko i besprekorno obrazovanje. Temelje znanja stekla je u Zemunskoj gimnaziji, gde je proglašena za đaka generacije sa svim najvišim ocenama, nakon čega je akademski put nastavila u Parizu.

Dva doktorata na Sorboni

Na prestižnom univerzitetu Sorbona) uspešno je odbranila čak dve doktorske disertacije - iz oblasti ruskog i orijentalnih jezika, a mentor i blizak prijatelj tokom studija bio joj je čuveni književnik Danilo Kiš. Premda joj je prvobitna namera bila da se posveti humanoj medicini, prevagnula je duboka strast prema estetici i likovnom izrazu, te je izgradila ime kao modna kreatorka, kostimografkinja i uvaženi član ULUPUDS-a. Iako su joj vrata svetske kinematografije i glamura bila širom otvorena, ona je svesno odbacivala primamljive ponude, birajući da živi isključivo prema ličnim nahođenjima.

Milanka Udovički Foto: printscreen/youtube/Dok anđeli spavaju

Tako je francuski reditelj Rože Vadim uporno pokušavao da od nje napravi novu Brižit Bardo, ali nju svet glume jednostavno nije privlačio. Na sličan način je reagovala i na udvaranja drugih velikana tog doba - holivudski zavodnik Keri Grant pozivao ju je na ples, dok je istaknuti pisac Miloš Crnjanski imao ozbiljnu nameru da je povede sa sobom u francusku prestonicu.

Falsifikovani pasoš

Slavni fotograf Helmut Njutn bio je fasciniran njenom harizmom, što je moglo rezultirati istorijskim projektom u njenoj karijeri. Njih dvoje su osmislili originalan koncept koji je, nažalost, prekinula njegova iznenadna smrt u saobraćajnoj nesreći. Njutnov plan je bio da je ovekoveči u minijaturnom kupaćem kostimu dok ponosno pozira okružena svojim sinovima i unucima odevenim u elegantna crna odela. Svoj neustrašivi karakter Milanka je nasledila od oca, mašinskog konstruktora, ali i strastvenog kockara i robijaša, koji je imao običaj da u kuću donese kofer prepun novca, ali i da u trenu odnese sav porodični nakit.

Njen život je zaista imao odlike uzbudljivog trilera - o tome svedoči i podatak da je svom najmlađem nasledniku Dimitriju lično falsifikovala putnu ispravu tako što je unutra zalepila njegovu fotografiju i overila je pečatom kućnog saveta, kako bi nesmetano putovali prostranstvima Rusije. Znala je da priredi zabavu za pamćenje, pa se i danas prepričava kako je na parisku modnu reviju kreatora Aleksandra Joksimovića stigla noseći glavicu kupusa u krilu, kao i da se sa Arsom Jovanovićem bez ustručavanja kupala u šampanjcu.

Milanka Udovički Foto: printscreen/youtube/Dok anđeli spavaju

Pet brakova i fatalna ljubavna istorija

Ljubavni život ove vanserijske Zemunke bio je podjednako uzbudljiv i pun obrta. Pred oltar je izlazila čak pet puta, a dvojicu svojih supruga ispratila je do njihove smrti. Iz tri različite bračne zajednice dobila je tri sina, koji danas svoje živote grade u Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj. Njen brak sa Giletom Đurićem godinama je bio glavna tema beogradske čaršije, a ostala je upamćena i anegdota da je Đurić pre Milanke bio u braku sa istom istaknutom balerinom kao i njegov blizak prijatelj, glumac Ljuba Tadić.

Pored zvaničnih brakova, njen život su obeležile i burne romanse, među kojima se posebno izdvajao odnos sa režiserom Purišom Đorđevićem, koji je navodno bio patološki ljubomoran na sve njene potencijalne partnere.

Čak i kada je zakoračila u devetu deceniju života, Milanka nije odustajala od svog autentičnog stila, te je i u osamdesetim godinama prkosno nosila mini-suknje i svoje omiljene kaubojske čizme. Iako je obišla čitavu planetu, za nju je centar sveta uvek bio i ostao Zemun. Porodični dom u Gospodskoj ulici, koji danas ima status zaštićenog spomenika kulture, bio je njeno glavno utočište i mesto kojem je uvek pripadala.

Njena odanost rodnom kraju bila je bezgranična: "Ja uopšte ne poznajem Beograd. Jedino znam Zemun. Ne znam Savu, ja sam devojka sa Dunava."

Neretko se sećala i reči svog bliskog prijatelja, čuvenog ruskog reditelja Andreja Končalovskog, koji je posmatrajući ambijent oko njene kuće sa oduševljenjem konstatovao da to mesto izgleda rajski i autentično, kao da je ostalo u srednjem veku.

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