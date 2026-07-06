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Stručnjaci za bezbednost otkrivaju koje uređaje je najbolje isključiti pre odlaska od kuće. Na taj način možete smanjiti rizik od požara, ali i uštedeti nešto novca na računima za električnu energiju.

Verovatno već znate da uređaji poput grejalica i figara za kosu nikada ne bi trebalo da ostanu uključeni dok niste kod kuće. Međutim, mnoge iznenadi saznanje da bi i pojedine druge kućne uređaje, poput friteze na vruć vazduh (air fryer) ili konzole, takođe trebalo isključiti iz struje pre nego što otputujete.

Stručnjaci iz Laboratorije za unapređenje doma i opremu za boravak na otvorenom, u saradnji sa ekspertima za bezbednost i energetsku efikasnost, sastavili su listu uređaja koje bi uvek trebalo isključiti iz struje pre nego što na duže vreme napustite dom.

Punjači za baterije

Litijum-jonske baterije danas se nalaze u gotovo svakom domu - koriste se u električnim biciklima, električnim alatima, laptopovima i mnogim drugim uređajima. Iako mogu da skladište veliku količinu energije u malom kućištu, upravo zbog toga postoji rizik da se pregreju ako su oštećene ili predugo ostanu priključene na punjač.

Punjače obavezno isključite iz struje Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Prema preporukama Nacionalnog udruženja za zaštitu od požara (NFPA), litijum-jonske baterije ne bi trebalo ostavljati da se pune preko noći. Čim se potpuno napune, potrebno ih je skinuti sa punjača kako bi se smanjio rizik od pregrevanja. Posebno je važno da punjač i baterija nikada ne ostanu uključeni u struju dok niste kod kuće.

Preporučuje se i da iz utičnice isključite manje punjače, poput onih za mobilni telefon ili računar. Iako oni ne predstavljaju isti rizik od požara, stalni protok električne energije kroz njih može dodatno opteretiti unutrašnje komponente, što može dovesti do njihovog bržeg trošenja i kvara.

Uređaji za rad na radnoj površini (kuhinjski aparati)

Mali kućni aparati, uključujući toster, mini rernu i električni čajnik, često su i pokloni za domaćinstvo. Međutim, oni dostižu visoke temperature, što znači da njihovi grejni elementi mogu biti izloženi naglom skoku struje u slučaju električnog kvara ili problema u kućnoj instalaciji.

Pored toga, ostaci hrane poput mrvica, ulja i drugih zapaljivih materija koje se zadrže u uređajima mogu povećati rizik od spontanog paljenja.

Toster obavezno isključiti iz struje Foto: Profimedia

Kućni sistemi za zabavu

Potrošnja energije u režimu "standby" (pripravnosti) kod elektronskih uređaja čini oko 5 do 10% ukupne potrošnje električne energije u domaćinstvu, prema istraživanju Nacionalne laboratorije Lorens Berkli. Uređaji za kućnu zabavu spadaju među najveće "krivce". To uključuje i konzole za video-igre, jer najnoviji modeli imaju funkcije poput glasovne kontrole, prepoznavanja pokreta i bežičnih kontrolera koji troše struju čak i kada se ne koriste.

Preporučuje se aktiviranje režima uštede energije, kao što su "energy saving mode" na Xbox-u ili "rest mode" na PlayStation-u. Ipak, kada putujete, stručnjaci savetuju da se konzole potpuno isključe iz struje.

Takođe se preporučuje korišćenje produžnih kablova sa zaštitom od prenapona za svu opremu za kućnu zabavu (konzole, televizore, monitore i slično). Na taj način možete jednim potezom isključiti više uređaja, ali i zaštititi opremu od iznenadnih skokova napona, bilo da su uzrokovani udarom groma ili kvarom u instalaciji.

Uređaji za oblikovanje kose

Ako imate figaro ili uređaj za uvijanje kose, verovatno vam se bar jednom desilo da ga ostavite uključenog. Zbog toga se preporučuje da se ovi uređaji uvek isključuju iz struje nakon svake upotrebe. Takođe se savetuje i isključivanje fenova za kosu, jer oštećeni kablovi mogu predstavljati rizik od požara.

Uređaje za oblikovanje kose obavezno isključite Foto: Profimedia

Pošto se uređaji za oblikovanje kose najčešće koriste u kupatilu, važno je pomenuti i značaj GFCI utičnica u tim prostorijama (kao i u kuhinji). GFCI, odnosno prekidači diferencijalne struje, pomažu u sprečavanju požara i strujnog udara tako što automatski prekidaju dovod električne energije u slučaju kvara, na primer ako je kabl oštećen ili motor pregrejan.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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