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Ako ovog leta tražite brz recept za sladoled, našli ste ga! Sladoled od lubenice, za koji su potrebna samo dva sastojka, postao je hit na društvenim mrežama. Ono što ga čini posebnim jeste to što se priprema direktno u polovini lubenice, bez miksera, dodatog šećera i komplikovane pripreme.

Potrebna su samo 2 sastojka

Na prvi pogled deluje neverovatno da od pola lubenice i malo mleka može da nastane kremasti sladoled. Međutim, upravo je u tome tajna ovog viralnog recepta.

Prvo kašikom izdubite manje udubljenje u polovini lubenice, a zatim je stavite u zamrzivač preko noći.

Sledećeg dana u zaleđeno udubljenje sipajte malo mleka. Kašikom postepeno stružite smrznuti deo lubenice i istovremeno ga mešajte dodavajući po malo mleka. Upravo ovaj postupak stvara kremastu teksturu pravog sladoleda. U videu ispod možete pogledati kako se to radi.

Bez šećera i bez mućenja

Najbolje od svega je što nema potrebe za dodatnim šećerom, slatkom pavlakom ili veštačkim dodacima. Prirodna slatkoća lubenice daje sladoledu ukus, dok mleko doprinosi njegovoj kremastoj strukturi.

Poslužite odmah i uživajte u osvežavajućem letnjem desertu.

(Kurir.rs/Najžena)

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sladoled

 VIDEO: Recept za sladoled kolač

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Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja