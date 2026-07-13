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Na prvi pogled izgledala je kao građevina kojoj nema pomoći. Zidovi su bili ispucali, krov gotovo urušen, a unutrašnjost zapuštena do te mere da su svi verovali da je jedino rešenje rušenje.

Međutim, jedna Ukrajinka odlučila je da ne posluša savete okoline. Umesto da sruši više od jednog veka staru kuću koju je dobila uz kupljeno imanje u blizini poljske granice, rešila je da joj podari novi život. Svoju dvogodišnju avanturu obnove podelila je na Jutjub kanalu "Mavuta Joy", gde je pokazala kako je od gotovo zaboravljene ruine napravila topao i funkcionalan dom.

Malo selo sa svega nekoliko stanovnika

Kuća se nalazi u mirnom selu koje danas broji tek desetak meštana. Mnogi objekti su napušteni, a upravo je jedna od tih kuća postala deo imanja koje je kupila. Meštani tvrde da je građevina podignuta pre više od sto godina i da je nekada bila sastavni deo seoskog gazdinstva.

1/4 Vidi galeriju Renoviranje 100 godina stare kuće Foto: Printscreen/Youtube/MarutaJoy

Svi su mislili da joj nema spasa

Kada je prvi put ušla u kuću, prizor nije ulivao nadu. Krov je bio pred urušavanjem, drvene grede istrulele, a podovi potpuno propali. Komšije su joj savetovale da ne ulaže novac u obnovu i da jednostavno sruši objekat, jer su bili uvereni da se ništa ne može spasiti. Ali ona nije želela da odustane.

Otkriće koje je promenilo planove

Prelomni trenutak dogodio se dok je uklanjala stari malter sa zidova. Ispod slojeva dotrajalog materijala pojavio se prelep prirodni krečnjak. Kako je kasnije ispričala, upravo taj prizor podsetio ju je na stare kamene kuće koje je viđala u Francuskoj i Italiji. Tada je odlučila da će učiniti sve kako bi očuvala autentičan izgled građevine.

Dve godine mukotrpnog rada

Renoviranje nije bilo jednostavno. Najpre je rekonstruisan krov, zatim su ojačani temelji i zamenjene dotrajale instalacije. Istovremeno je preuređena unutrašnjost kako bi kuća postala pogodna za svakodnevni život.

Žena renovirala 100 godina staru trošnu kuću Foto: Printscreen/Youtube/MarutaJoy

Vlasnica je veliki deo posla obavila sama. Ručno je čistila kamene zidove, popunjavala fuge prirodnim materijalima i pažljivo birala svaki detalj kako bi kuća zadržala svoj izvorni šarm.

Za prozore se opredelila za drvene okvire sa prečkama, iako su bili skuplji odPVC stolarije, jer su se mnogo bolje uklapali u izgled stare kamene kuće. I vrata su izrađena po meri, u tradicionalnom stilu. Nekada je ova zgrada služila kao seosko domaćinstvo u kojem su se pod istim krovom nalazili stambeni deo, štala i prostor za skladištenje žita.

Danas je nekadašnja štala pretvorena u radionicu i ostavu, dok je ostatak kuće postao svetao, udoban dom koji je sačuvao duh prošlih vremena.

Priča ove kuće pokazuje da ponekad upravo ono što na prvi pogled izgleda kao ruina može postati pravo malo remek-delo, ako mu se pruži druga šansa.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

VIDEO: Renoviranje starog kupatila: