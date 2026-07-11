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Čaše bi posle vađenja iz mašine za pranje sudova trebalo da budu besprekorno čiste i sjajne, ali često ispadnu mutne, matirane ili čak prošarane flekama. To je razočaravajući prizor, posebno kada se čini da su korišćene kvalitetne tablete i izabran dug program pranja.

Mnogi ljudi tada prvo krive loš kvalitet stakla ili čak samu mašinu za sudove, ali problem se često krije negde drugde.

Stručnjaci naglašavaju da glavni uzrok nije kvalitet posuđa, već nepravilno podešavanje aparata i pogrešno doziranje deterdženta. Ponekad je dovoljna samo jedna korekcija da bi čaše ponovo zasijale kao nove.

Previše deterdženta - česta, ali zanemarena greška

Jedan od glavnih razloga gubitka sjaja na čašama je pogrešno doziranje deterdženta. Intuitivno se može činiti da više znači i čistije, ali u stvarnosti je suprotno. Previše deterdženta u vrućoj vodi izaziva hemijske reakcije koje dovode do stvaranja beličastih naslaga na staklu.

Ovaj efekat se postepeno nakuplja, pa ga je u početku teško primetiti. Posle nekoliko meseci, čaše počinju da izgledaju kao da su prekrivene magličastim slojem.

Mašina za sudove Foto: Olena Ivanova / Panthermedia / Profimedia

Stručnjaci za kućne aparate podsećaju na jednostavno pravilo - manje je više. Ako koristite tablete za pranje sudova, nema potrebe da dodatno dodajete prašak ili tečni deterdžent.

Kvalitet vode je važan

Još jedan veoma važan, ali često zanemaren detalj su podešavanja vezana za kvalitet vode. Mašina za pranje sudova koristi ovaj parametar da izračuna koliko soli i deterdženta treba da se upotrebi. Ako podešavanja ne odgovaraju stvarnim uslovima:

- dolazi do nakupljanja kamenca

- staklo gubi sjaj

- pojavljuju se bele mrlje

Mnogi korisnici jednostavno preskoče ovaj korak prilikom kupovine uređaja. To je greška koja brzo utiče na izgled posuđa. Pravilno podešen nivo tvrdoće vode predstavlja glavnu zaštitu od zamućenja. Važna je i količina sredstva za ispiranje (sjajila). Ono pomaže da voda lakše klizi sa površine i sprečava pojavu tragova od kapljica.

Međutim, premala doza dovodi do pruga i fleka, dok prevelika stvara masni, klizavi sloj. U oba slučaja, staklo izgleda prljavo. Zato je važno proveriti skalu doziranja i prilagoditi je prema preporukama proizvođača. Ponekad je dovoljna samo jedna korekcija da bi se posuđu vratio sjaj.

Nepravilna upotreba može oštetiti staklo

Ne znaju svi da previsoke temperature takođe mogu biti štetne za staklo. Dugi i veoma vrući ciklusi pranja mogu izazvati mikrooštećenja koja vremenom postaju nepovratna. Tanke i osetljive čaše su posebno osetljive na toplotu. Kao rezultat:

Mašina za sudove Foto: Jenny Sturm / Panthermedia / Profimedia

- površina postaje grublja

- gubi se providnost

- dolazi do trajnog zamućenja

Najbolje je izabrati specijalan program za staklo ili kraće cikluse pranja na nižim temperaturama.

Kako obezbediti da čaše budu sjajne?

Da bi se sprečilo da čaše posle vađenja iz mašine za sudove izgledaju mutno i prljavo, vredi pratiti nekoliko jednostavnih pravila:

- koristite umerenu količinu deterdženta

- prilagodite količinu sredstva za ispiranje (sjajila)

- birajte blaže programe pranja

- redovno čistite filtere i prskalice

- izbegavajte višekomponentne tablete ako podešavanja ne odgovaraju njihovom sastavu

Pravilno održavanje ne samo da će poboljšati kvalitet pranja, već će i produžiti vek trajanja same mašine za sudove.

Zamagljene čaše ne znače da ih treba zameniti ili izbaciti iz mašine za pranje sudova. Najčešće problem leži u sitnicama - pogrešnim podešavanjima ili prevelikoj količini hemikalija. Nekoliko minuta provere može vam pomoći da ponovo dobijete onaj prijatan osećaj kada izvadite kristalno čisto posuđe iz mašine.

Ponekad sjaj ne zavisi od skupih proizvoda, već od jednostavne i pravilne ravnoteže.

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