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Duga, gusta i sjajna plava kosa san je mnogih žena, ali upravo je ona jedna od najzahtevnijih za održavanje. Posle svakog izbeljivanja ili farbanja vlas postaje osetljivija, pa nije neobično da krajevi počnu da pucaju mnogo pre nego što kosa dostigne željenu dužinu.

Mnoge plavuše zato imaju utisak da im kosa uopšte ne raste. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da problem najčešće nije u sporijem rastu, već u tome što se dlaka neprestano lomi. Zbog toga se dužina praktično ne menja, ma koliko brzo kosa rasla iz korena.

Dobra vest je da uz nekoliko promena u rutini nege možete značajno smanjiti oštećenja i sačuvati dužinu. Frizeri izdvajaju sedam pravila kojih se vredi pridržavati ako želite zdravu plavu kosu.

1. Nemojte misliti da su makaze jedino rešenje

Redovno šišanje jeste važno, ali samo po sebi neće rešiti problem.

Ako pri svakoj poseti salonu skraćujete jedan ili dva centimetra, teško ćete ikada doći do duge kose. Ispucali krajevi su posledica oštećenja, a ne njegov uzrok.

Mnogo je važnije sprečiti novo lomljenje nego stalno uklanjati već oštećene delove.

2. Pazite na temperaturu fena i pegle

Toplotni uređaji nisu neprijatelj kose ako se pravilno koriste.

Pravilno koristite uređaje za stilizovanje kose Foto: Yuliya Trukhan / Panthermedia / Profimedia

Frizeri savetuju da kosu sušite na što nižoj temperaturi i da pre svakog feniranja ili peglanja obavezno nanesete proizvod za zaštitu od toplote.

Kod izblajhane kose ovaj korak nije luksuz, već deo osnovne nege.

3. Nikada ne spavajte sa mokrom kosom

Jedna od najčešćih grešaka jeste odlazak na spavanje odmah nakon pranja.

Mokra vlas mnogo je elastičnija i osetljivija, pa se tokom okretanja u snu lakše isteže, puca i lomi.

Ako želite da sačuvate dužinu, potrudite se da kosa bude potpuno suva pre odlaska u krevet.

4. Dubinska nega je obavezna

Izblajhana kosa traži više od običnog regeneratora.

Stručnjaci preporučuju da jednom u dve nedelje koristite intenzivne tretmane za obnovu koji sadrže aminokiseline i lipide.

Aminokiseline pomažu obnavljanje oštećenih veza u vlasima, dok lipidi zadržavaju vlagu i sprečavaju isušivanje.

Dubinska nega je obavezna Foto: Phovoi R. / Panthermedia / Profimedia

5. Ne preskačite preparate koji se ne ispiraju

Leave-in proizvodi danas su jedan od najvažnijih saveznika oštećene kose.

Oni pružaju dugotrajnu zaštitu između dva pranja i smanjuju mogućnost pucanja vlasi.

Frizeri preporučuju jednostavan redosled:

- maska ili tretman bez ispiranja,

- zaštita od toplote,

- tek potom feniranje ili stilizovanje.

6. Leti plava kosa zahteva dodatnu negu

Sunce, morska so, hlor iz bazena i visoke temperature dodatno isušuju kosu.

Tokom leta zato je važno češće koristiti hidrirajuće maske i zaštitne preparate, kao i isprati kosu običnom vodom nakon kupanja u moru ili bazenu.

Malo više pažnje tokom odmora može napraviti veliku razliku kada je zdravlje vlasi u pitanju.

7. Ne farbajte kosu neposredno pred letovanje

Mnoge žene žele da osveže boju neposredno pre odlaska na more, ali frizeri upozoravaju da to nije najbolja ideja.

Neposredno nakon farbanja ili izbeljivanja kosa je osetljivija na UV zračenje, so i hlor, pa se lakše isušuje i lomi.

Ako je moguće, farbanje odložite za povratak sa odmora. Tako ćete duže sačuvati i zdravlje kose i postojanost boje.

Nemojte farbati kosu neposredno pre odlaska na more Foto: Shutterstock

Ne zaboravite zaštitu od sunca

Kao što kožu štitimo kremama sa zaštitnim faktorom, isto važi i za kosu.

Sprejevi i mleka sa UV zaštitom pomažu da kosa zadrži vlagu, smanje isušivanje i spreče bleđenje boje tokom leta.

Posebno su korisni za plavu i izblajhanu kosu, koja je prirodno osetljivija na spoljne uticaje.

Tajna duge plave kose nije u bržem rastu

Frizeri ističu da kosa ne izgleda duže zato što raste brže, već zato što prestaje da se lomi.

Kada se oštećenja svedu na minimum, a rutina nege postane dosledna, razlika se često vidi već posle nekoliko meseci. Krajevi ostaju puni, kosa izgleda gušće, a željena dužina konačno postaje dostižna bez stalnog šišanja.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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