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Fotografije proslave "prvog zubića" jedne bebe postale su viralne i pokrenule žestoku raspravu na internetu. Hiljade ljudi komentariše da su moderni roditelji "otišli predaleko", dok drugi tvrde da u slavljenju malih životnih trenutaka nema ništa loše.

Fotografije objavljene na Instagramu prikazuju raskošno uređen prostor s plavim cvetnim aranžmanom i personalizovanim natpisom "Džejkobov prvi zub".

"Svaki trenutak treba proslaviti"

Negin Mansuri, vlasnica cvećarske firme iz Sidneja koja je osmislila aranžman, za news.com.au rekla je da, uprkos neobičnom zahtevu, smatra kako u životu treba slaviti svaki trenutak. "Svako ima svoje mišljenje, ali ja smatram da treba slaviti svaki trenutak, bio on veliki ili mali", rekla je.

"Mnogi moji klijenti zapravo samo traže povod da proslave svoje najmilije i mislim da je to dirljivo. Na kraju krajeva, ti roditelji samo žele da se njihova deca osećaju voljeno", dodala je.

Mansuri je rekla i da joj je bila "čast da pomogne da ovaj trenutak bude poseban za roditelje". Iako priznaje da proslava prvog zuba nije uobičajen zahtev, iznenadilo ju je koliko je žestoku raspravu izazvala.

"Instagram mame su prešle svaku meru"

Fotografija se ubrzo proširila društvenom mrežom X, gde su se stotine korisnika uključile u raspravu. "Ovo je suludo", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao da su "Instagram mame prešle svaku meru".

Mnogi smatraju da ovakve raskošne proslave stvaraju nerealan pritisak na roditelje. "Živimo u društvu u kojem sve mora savršeno da se dokumentuje za Instagram, umesto da se jednostavno živi", komentarisao je jedan kritičar.

"Deca se danas koriste za angažman na društvenim mrežama", nadovezao se drugi, dok je neko zaključio: "Sve je danas za pokazivanje."

Deo komentatora smatra i da je trošenje velikih iznosa na zabavu koje se beba ionako neće sećati neprimereno, naročito u vreme rasta troškova života.

"Život je kratak, zašto ne slaviti?"

Ipak, mnogi su stali u odbranu roditelja i poručili da ne vide problem u tome da se obeleže i male porodične prekretnice. "U čemu je problem?" upitala je jedna osoba.

"Život je kratak, zašto ne proslaviti svaki trenutak?" dodala je druga. "Ovo ću biti ja kad postanem mama", napisala je jedna korisnica.

"Moja porodica ništa ne slavi, pa iskreno mislim da je lepo što neki ljudi slave sve", zaključio je još jedan komentator.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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