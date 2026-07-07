Za pripremu ovog slatkiša potrebno vam je svega 5 minuta i samo 4 sastojka, a jednom kada ga probate poželećete da ga pravite svaki dan!

1. Pripremite pleh i na njega stavite četvrtasti kalup, čije ivice ste prethodno obložili providnom folijom. Zatim na dno pleha unutar kalupa poslažite jedan red keksa.

2. U čistu posudu sipajte 2 kesice šlaga u prahu, pa dodajte 2 čaše hladnog mleka i izmiksujte mikserom dok se šlag ne zgusne. Zatim dodajte čoko čips i velikom kašikom sve dobro umešajte.

3. Potom dobijenu smesu sipajte preko keksa u pleh i ravnomerno razmažite, pa odozgo složite još jedan sloj keksa. Prekrijte odozgo providnom folijom i ubacite u zamrzivač dok se skroz ne smrzne i ne dobije formu keks sladoleda.



