Kremaste sladoled kocke spremne za 5 minuta: Potrebno vam je svega par sastojaka za ovo slatko osveženje!
Ukoliko istovremeno želite da se zasladite i osvežite, a pritom nemate puno vremena za spremanje, imamo idealno rešenje!
Kremaste sladoled kocke pružaju harmonični spoj lagane bele kreme i hrskavog keksa, a sve to u rashlađujućem ruhu keks-sladoleda.
Za pripremu ovog slatkiša potrebno vam je svega 5 minuta i samo 4 sastojka, a jednom kada ga probate poželećete da ga pravite svaki dan!
Sastojci:
- 24 obična keksa u obliku kvadrata
- 2 kesice šlaga (150 grama)
- 2 čaše hladnog mleka (400 ml)
- 1 šolja čokoladnog čipsa (170 grama)
Priprema:
1. Pripremite pleh i na njega stavite četvrtasti kalup, čije ivice ste prethodno obložili providnom folijom. Zatim na dno pleha unutar kalupa poslažite jedan red keksa.
2. U čistu posudu sipajte 2 kesice šlaga u prahu, pa dodajte 2 čaše hladnog mleka i izmiksujte mikserom dok se šlag ne zgusne. Zatim dodajte čoko čips i velikom kašikom sve dobro umešajte.
3. Potom dobijenu smesu sipajte preko keksa u pleh i ravnomerno razmažite, pa odozgo složite još jedan sloj keksa. Prekrijte odozgo providnom folijom i ubacite u zamrzivač dok se skroz ne smrzne i ne dobije formu keks sladoleda.
(Kurir.rs/Glossy)
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