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Većina mladenaca dan nakon venčanja otvara poklone koje su dobili od porodice i prijatelja. Ipak, Keri En je jedan dar ostavila netaknut punih 25 godina, jer je obećala kumi da će ispuniti njenu neobičnu želju.

Naime, na venčanju 2000. godine kuma joj je predala kutiju na kojoj je stajalo samo jedno kratko uputstvo: "Ne otvarati pre 29. jula 2025. godine." Iako je mnogo puta poželela da sazna šta se krije unutra, obećanje nije prekršila.

Kutija koja je obišla svet zajedno sa njima

Tokom naredne dve i po decenije misteriozni poklon bio je uz Keri i njenog supruga na svakom koraku. Zbog njegove vojne službe selili su se više puta, živeli u različitim državama, putovali od Amerike do Evrope i Kariba, a kutija je sve vreme bila sa njima.

- Proputovala je gotovo isto koliko i mi - prisetila se Keri.

Priznaje da je mnogo puta bila u iskušenju da zaviri unutra, ali je svaki put odustala.

- Znala sam da taj poklon ima posebno značenje i želela sam da ispoštujem ono što mi je kuma tražila - rekla je.

Milioni su čekali da vidi šta se krije unutra

Kada je stigla 25. godišnjica braka, ćerka ju je podsetila da je konačno došlo vreme da otvori kutiju. Uz podršku supruga i dece odlučila je da taj trenutak zabeleži i objavi na TikToku, gde je snimak za kratko vreme postao viralan.

- Bila sam veoma nervozna. Nisam znala šta da očekujem, ali kada sam videla koliko ljudi prati našu priču i koliko divnih poruka podrške stiže, shvatila sam koliko je sve ovo posebno - ispričala je.

Umesto neobičnog poklona ili šale, u kutiji su se nalazile čestitke i rukom pisana pisma ljudi koji su obeležili njen život.

- U prvi mah sam mislila da je sve napisala moja kuma, ali sam ubrzo prepoznala rukopis prijatelja, članova porodice, a zatim i pismo moje sestre - rekla je.

Najteži trenutak usledio je kada je među pismima ugledala poruku svoje majke, koja je preminula pre devet godina.

- To me je potpuno slomilo, ali mi je istovremeno ispunilo srce. Imala sam osećaj kao da je ponovo uz mene - priznala je Keri.

Jedna kutija vratila je četvrt veka unazad

Svaka poruka bila je svojevrstan vremeplov u 2000. godinu. U njima su se nalazili modni saveti da sačuva kapri pantalone i zvoncare jer će se jednog dana ponovo nositi, komentari o tadašnjim sportskim događajima, političke šale i brojni detalji koji su je vratili u period kada je tek započinjala bračni život.

- Sve me je to vratilo u jedno potpuno drugačije vreme. Imala sam osećaj kao da sam ponovo proživela taj period svog života - rekla je.

Dirljiv poklon ostavio je toliko snažan utisak na celu porodicu da su odlučili da nastave tradiciju.

- Moj suprug i deca predložili su da istu kutiju ponovo zatvorimo, ali ovog puta do 2050. godine. Nadamo se da ćemo tada zajedno obeležiti 50 godina braka, a možda će jednog dana i naša deca nastaviti ovu priču - zaključila je Keri.

Kurir.rs