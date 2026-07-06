Nakupio vam se pesak u kupaćem kostimu koji ne možete da operete? Trik sa najlon čarapama rešava problem očas posla
Povratak sa plaže donosi pregršt lepih uspomena, ali i jedan vrlo čest i dosadan problem – pesak koji se duboko zavukao u vlakna vašeg omiljenog kupaćeg kostima. Koliko god puta da ga isperete, sitna zrnca deluju kao da su trajno zarobljena u materijalu. Ipak, uklanjanje peska iz kupaćeg ne mora biti noćna mora ako primenite nekoliko jednostavnih i veoma efikasnih trikova.
Najveća greška koju većina ljudi pravi jeste momentalno pranje kupaćeg kostima nakon dolaska sa plaže. Mokri pesak se izuzetno jako lepi za tkaninu, pa ga je u tom stanju gotovo nemoguće potpuno odstraniti. Zbog toga je najefikasniji metod upravo trik sa sušenjem.
Raširite vaš kupaći kostim na sunce i budite strpljivi – ostavite ga da se potpuno osuši. Tek kada je tkanina sasvim suva, dobro ga protresite. Pritom pažljivo istegnite materijal, a posebnu pažnju obratite na ivice i šavove gde se pesak najviše zadržava. Rastezanjem tkanine omogućićete da zrnca pod sopstvenom težinom sama ispadnu.
Ukoliko primetite da se pesak i dalje tvrdoglavo drži u vlaknima čak i nakon detaljnog tresenja i rastezanja, vreme je da upotrebite druge metode.
Fen za kosu
Jako je važno da fen uključite isključivo na opciju hladnog duvanja kako ne biste toplotom oštetili osetljive materijale.
Usmerite mlaz hladnog vazduha i detaljno izduvajte preostali pesak, pazeći da pređete i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane tkanine.
Najlon čarape
Za ona najsitnija i najupornija zrnca koja su ostala zaglavljena duboko u šavovima, postoji još jedan genijalan trik – upotreba fine najlon čarape. Uzmite najlonsku čarapu i njome pažljivo pređite preko svih sumnjivih delova tkanine.
Trenje stvara statički elektricitet koji će poput magneta privući i izvući ta sitna zrnca peska iz materijala bez oštećivanja kostima.
Tek kada ste uklonili većinu peska ovim suvim metodama, možete sigurno preći na fazu potapanja i pranja. Potopite kupaći kostim u hladnu vodu u koju ste dodali malo blagog deterdženta i ostavite ga da odstoji otprilike pola sata kako bi zaostala prljavština popustila.
Tokom ručnog pranja, budite veoma nežni – lagano trljajte deo o deo tkanine kako bi voda prirodno isprala preostala zrnca peska.
Nemojte da perete kupaći u mašini za veš
Strogo izbegavajte mašinsko pranje, jer agresivno okretanje uništava kostim, i nikada nemojte grubo cediti kupaći uvrtanjem tkanine. Uvrtanje na taj način trajno oštećuje elastin i kostim će vrlo brzo izgubiti svoj prepoznatljiv oblik i elastičnost.
Uz ove savete, vaš kupaći kostim biće savršeno čist, očuvan i spreman za naredno nošenje.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Boja kupaćeg kostima za decu: