Slušaj vest

Povratak sa plaže donosi pregršt lepih uspomena, ali i jedan vrlo čest i dosadan problem – pesak koji se duboko zavukao u vlakna vašeg omiljenog kupaćeg kostima. Koliko god puta da ga isperete, sitna zrnca deluju kao da su trajno zarobljena u materijalu. Ipak, uklanjanje peska iz kupaćeg ne mora biti noćna mora ako primenite nekoliko jednostavnih i veoma efikasnih trikova.

Najveća greška koju većina ljudi pravi jeste momentalno pranje kupaćeg kostima nakon dolaska sa plaže. Mokri pesak se izuzetno jako lepi za tkaninu, pa ga je u tom stanju gotovo nemoguće potpuno odstraniti. Zbog toga je najefikasniji metod upravo trik sa sušenjem.

Raširite vaš kupaći kostim na sunce i budite strpljivi – ostavite ga da se potpuno osuši. Tek kada je tkanina sasvim suva, dobro ga protresite. Pritom pažljivo istegnite materijal, a posebnu pažnju obratite na ivice i šavove gde se pesak najviše zadržava. Rastezanjem tkanine omogućićete da zrnca pod sopstvenom težinom sama ispadnu.

Ukoliko primetite da se pesak i dalje tvrdoglavo drži u vlaknima čak i nakon detaljnog tresenja i rastezanja, vreme je da upotrebite druge metode.

Foto: Oleg Elkov / Alamy / Profimedia

Fen za kosu

Jako je važno da fen uključite isključivo na opciju hladnog duvanja kako ne biste toplotom oštetili osetljive materijale.

Usmerite mlaz hladnog vazduha i detaljno izduvajte preostali pesak, pazeći da pređete i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane tkanine.

Najlon čarape

Za ona najsitnija i najupornija zrnca koja su ostala zaglavljena duboko u šavovima, postoji još jedan genijalan trik – upotreba fine najlon čarape. Uzmite najlonsku čarapu i njome pažljivo pređite preko svih sumnjivih delova tkanine.

Trenje stvara statički elektricitet koji će poput magneta privući i izvući ta sitna zrnca peska iz materijala bez oštećivanja kostima.

Tek kada ste uklonili većinu peska ovim suvim metodama, možete sigurno preći na fazu potapanja i pranja. Potopite kupaći kostim u hladnu vodu u koju ste dodali malo blagog deterdženta i ostavite ga da odstoji otprilike pola sata kako bi zaostala prljavština popustila.

Tokom ručnog pranja, budite veoma nežni – lagano trljajte deo o deo tkanine kako bi voda prirodno isprala preostala zrnca peska.

Ne perite kupaći u mašini Foto: Shutterstock

Nemojte da perete kupaći u mašini za veš

Strogo izbegavajte mašinsko pranje, jer agresivno okretanje uništava kostim, i nikada nemojte grubo cediti kupaći uvrtanjem tkanine. Uvrtanje na taj način trajno oštećuje elastin i kostim će vrlo brzo izgubiti svoj prepoznatljiv oblik i elastičnost.

Uz ove savete, vaš kupaći kostim biće savršeno čist, očuvan i spreman za naredno nošenje.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Boja kupaćeg kostima za decu: