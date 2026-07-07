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Srpska pravoslavna crkva i vernici Ivanjdan obeležavaju 7. jula po novom kalendaru. Ivanjdan je hrišćanski praznik kojim se obeležava rođenje svetog Jovana Preteče i Krstitelja.

U narodu se često čuju nazivi Ivanjdan i Ivandan, ali se iza tih narodnih naziva nalazi isto crkveno značenje: sećanje na rođenje svetitelja koji je najavio Hristov dolazak i pripremao narod za susret sa Spasiteljem.

U narodu postoji običaj da se na Ivanjdanpletu venčići od lekovitog bilja i poljskog cveća koji se kače na vrata doma kao simbol zdravlja, sreće i blagostanja.

Foto: Profimedia

Zašto je praznik obeležen crvenim slovom

Ivanjdan je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, što pokazuje njegov naročit značaj. Crveno slovo ne znači samo da je reč o poznatom prazniku, već da taj dan ima posebno mesto u bogoslužbenom i verskom životu Crkve.

Ivanjdan ima posebno mesto u godišnjem crkvenom krugu jer je sveti Jovan jedna od najvažnijih ličnosti hrišćanske istorije. On nije samo svetitelj koji se poštuje zbog lične pravednosti, već prorok koji je neposredno najavio Hrista i učestvovao u jednom od najvažnijih događaja novozavetne istorije: krštenju Gospoda u Jordanu.

Zato crveno slovo na Ivanjdan podseća da ovaj praznik nije običan narodni dan sa lepim običajima, već praznik duboke duhovne težine. Venci, bilje i pesme jesu deo narodnog nasleđa, ali je srž praznika u svetom Jovanu i njegovom mestu u Božijem domostroju spasenja.

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