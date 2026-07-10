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Priča jedne majke koja je doživela iznenadni i ekspresni porođaj u sopstvenom stanu privukla je ogromno interesovanje javnosti. Najnesvakidašnjiji detalj ove situacije leži u činjenici da se njen suprug sve vreme nalazio u susednoj sobi, uopšte ne pretpostavljajući kakav se nesvakidašnji događaj odvija na samo nekoliko metara od njega.

Naime, ova tridesetšestogodišnja žena, koja već ima četvoro dece, osetila je prve porođajne bolove u ranim jutarnjim satima, tačnije u 5:45 ujutru, 11. avgusta 2024. godine, ni ne sluteći da će se proces završiti u rekordnom roku. Dok je u toaletu pratila razmak između kontrakcija, odlučila je da sačeka petnaestak minuta pre nego što probudi muža Tonija. Vodila se logikom da je pred njima naporan i dugačak dan, što je uobičajeno za donošenje deteta na svet, pa je želela da omogući partneru da prikupi što više snage.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije bračnog para:

1/6 Vidi galeriju Tegan Bri - porodila se sama u kupatilu Foto: Printscreen/Instagram/teaganbrill

Porodila se u kupatilu

Svega nekoliko minuta nakon što se probudio, Toni je otrčao na gornji sprat kuće kako bi preneo supruzi da je kućni bazen za porođaj napunjen i spreman. Međutim, čim je zakoračio u kupatilo, shvatio je da je sve već gotovo.

"Nisam imala vremena da to obradim, bila sam u šoku. Muž je dotrčao gore kada je kada bila spremna, ušao je u kupatilo i video da mi je pukao vodenjak. Malo mu se zavrtelo glava i rekao mi je da je sve spremno, na šta sam mu odgovorila: "Super, ali vidi šta ja imam". Ostao je u apsolutnom šoku," prisetila se ona.

Na njegovo ogromno zaprepašćenje, beba Eliot, koja je ujedno i njihova prva ćerka, već je bila rođena, sa zavidnom težinom od četiri kilograma: "Sedela sam sa njom, a on je doveo naše dečake da je upoznaju. Čekali smo da babica dođe i da nas smesti u krevet."

Tegan Bri - porodila se sama u kupatilu Foto: Printscreen/Instagram/teaganbrill

Najteža trudnoća

Majka po imenu Tegan priznaje da joj je ovo ujedno bio i najzahtevniji period iščekivanja bebe, pošto se konstantno borila sa intenzivnim mučninama, kao i sa jakim fizičkim bolovima kako se termin porođaja primicao.

"Pred kraj me je jako bolelo, osećala sam se kao da je u neprijatnom položaju. U početku sam imala jake jutarnje mučnine koje nisam imala sa svojim dečacima. Nismo saznali pol dok se nije rodila, pa sam se šalila da mora da je devojčica jer moji momci nikada ne bi postupali sa mnom na ovaj način," istakla je ova majka, napominjući na kraju da je mala Eliot divna, zdrava i podjednako draga kao i njena četiri starija brata.

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