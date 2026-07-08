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Lucija (27), devojka iz Španije koja je odlučila da napusti Madrid i započne potpuno drugačiji život u malom selu na severozapadu svoje zemlje, danas živi u zajednici od svega devet stanovnika i pokušava da dostigne potpunu samoodrživost.

Njena svakodnevica daleko je od gradske užurbanosti na koju je bila naviknuta, a kako kaže, troškovi su joj svedeni na minimum zahvaljujući radu u prirodi i sopstvenoj proizvodnji hrane.

Kuću i zemljište kupila za 6.000 evra

Ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste njen način života koji se u potpunosti oslanja na baštu, sakupljanje hrane i rad sopstvenim rukama. U selu gde je kupila kuću i zemljište za 6.000 evra, Lucija gradi novi život korak po korak, daleko od Madrida i svega što je, kako tvrdi, ranije doživljavala kao stres i nesigurnost.

Pogledajte u galeriji fotografije Lucije na selu:

1/8 Vidi galeriju Lucija iz Španije Foto: printscreen/youtube/ hilux_aventura

Lucija se preselila u opštinu Irikso, u provinciji Orense, gde je kupila vekovima staru kuću i nekoliko parcela koje sada obnavlja i prilagođava svom projektu života u prirodi. U selu, koje broji samo devet stanovnika, ona se posvetila obnovi imanja i stvaranju uslova za što veću samoodrživost.

Kako je ispričala, veliki deo vremena provodi radeći na imanju i već se bavi uzgojem životinja.

"Najviše mesečno trošim na svoje životinje, oko 150 evra", navela je ona, dodajući da sve ostalo uglavnom radi sama, bez dodatnih troškova i spoljne pomoći.

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Mesečni troškovi za hranu - 50 evra

Kada je reč o hrani, njeni mesečni izdaci su još manji.

"Za mene, mesečna kupovina iznosi oko 50 evra, jer između bašte i sakupljanja trošim vrlo malo", rekla je Lucija, naglašavajući da planira dodatno da proširi svoju baštu kako bi još manje zavisila od prodavnica. U budućnosti želi da kupuje samo osnovne namirnice poput pirinča, ulja i nekoliko osnovnih potrepština.

Foto: printscreen/youtube/ hilux_aventura

Odluka nije došla preko noći

Odluka da napusti Madrid nije, kako kaže, bila nagla niti impulsivna. Godinama je učila permakulturu i sve više osećala da gradski način života nije u skladu sa njenim pogledom na prirodu i svakodnevicu.

"Iskreno, više me je plašilo da ostanem u Madridu sa njegovom nesigurnošću, problemima i kriminalom nego da dođem ovde i probam", izjavila je.

Dolazak u selo za nju je, kako opisuje, bio presudan trenutak.

"Kada sam došla ovde, osetila sam impuls i rekla sebi: ovde ostajem, ovo je moj dom", ispričala je, dodajući da su je lokalni stanovnici dočekali otvorenih ruku i da ih danas doživljava kao svoju porodicu.

U selu se još uvek nalaze i zajednički objekti poput stare peći, nekadašnjeg pilanskog postrojenja i mlina u ruševinama, koje zajednica planira da obnovi. Lucija u svom radu koristi i materijale iz starih, napuštenih građevina, a svoju filozofiju života opisuje jednostavnom rečenicom: "Ne kupovati, već proizvoditi sam".

Njen projekat, koji je privukao pažnju na društvenim mrežama, ima cilj da pokaže da je život u skladu sa prirodom i uz minimalne troškove moguć. Uz širenje bašte, uzgoj životinja i obnovu tradicionalnih objekata, Lucija nastoji da ojača samoodrživost i doprinese oživljavanju malih, gotovo napuštenih sela.

(Kurir/ Blic/ Radio Mitre)

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