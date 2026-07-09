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tegla domaćeg džema od šljiva na stolu sa sastojcima

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Napravite domaći pekmez od šljiva po receptima naših baka, a tajna savršenog ukusa je u jednom sastojku.

Za još bolji ukus pekmeza dodajte kvalitetnu crnu čokoladu. Ona ne dominira ukusom, već ga diskretno obogaćuje - daje pekmezu dublju aromu, kao i svilenkastiju teksturu.

Sastojci:

10 kg čačanskih šljiva

2 kg kristal šećera

500 g crne čokolade sa najmanje 72 odsto kakao delova

Šljive Foto: Shutterstock

Priprema:

1. Cele šljive stavite u veliku šerpu i dodajte šećer. Prvih desetak minuta kuvajte na jačoj temperaturi kako bi se šećer otopio i spojio sa sokovima koje voće prirodno ispušta.

2. Povremeno promešajte kako se šećer ne bi uhvatio za dno posude ili karamelizovao.

3. Tokom kuvanja na površini će se stvarati pena. Za razliku od mnogih drugih recepata, ovde je nije potrebno uklanjati, jer sadrži prirodni pektin koji doprinosi gustini i dugotrajnosti pekmeza.

4. Nastavite da kuvate oko sat vremena, odnosno dok višak tečnosti ne ispari i smesa ne dobije željenu gustinu.

5. Pred sam kraj dodajte izlomljenu crnu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne istopi i sjedini sa pekmezom.

(Kurir.rs/Infomer)

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