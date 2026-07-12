Da li u kupus salatu prvo stavljate sirće ili ulje? Redosled je veoma važan, od toga zavisi ukus i izgled
Ako do sada niste pratili, zastanite i razmislite da li prvo dodate ulje ili sirće u kupus salatu. I da, redosled sve menja.
Ukoliko prvo ubacite jedno rizikujete da izgubite sve vitamine iz zdravog kupusa. Barem tako kaže Nebojša Stamenović, poznatiji kao Neša Travka.
– Prvo ide ulje, naravno, jer će ono da zatvori tamo gde je seckan kupus da nam ne odu vitamini. Da smo prvo stavili sirće to onda ne bi valjalo – ispričao je on, a prenosi Novi.ba.
Inače, kupus je zdrava namirnica koja je mnogima omiljena baš kao salata.
A Neša Travka i obična jela pretvara u magiju, pa je i ova njegova salata nešto posebno.
- seckani kupus
- žuti šećer
- so
- kurkuma
- biber
- senf
- slačica
- maslinovo ulje
- sirće
I naravno sve se dobro gnječi rukom da pusti sokove.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
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