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Ako do sada niste pratili, zastanite i razmislite da li prvo dodate ulje ili sirće u kupus salatu. I da, redosled sve menja.

Ukoliko prvo ubacite jedno rizikujete da izgubite sve vitamine iz zdravog kupusa. Barem tako kaže Nebojša Stamenović, poznatiji kao Neša Travka.

– Prvo ide ulje, naravno, jer će ono da zatvori tamo gde je seckan kupus da nam ne odu vitamini. Da smo prvo stavili sirće to onda ne bi valjalo – ispričao je on, a prenosi Novi.ba.

Inače, kupus je zdrava namirnica koja je mnogima omiljena baš kao salata.

A Neša Travka i obična jela pretvara u magiju, pa je i ova njegova salata nešto posebno.

Kupus salata Foto: Profimedia

- seckani kupus

- žuti šećer

- so

- kurkuma

- biber

- senf

- slačica

- maslinovo ulje

- sirće

I naravno sve se dobro gnječi rukom da pusti sokove.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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