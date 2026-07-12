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Širom sveta i kroz vekove nastajale su sakralne građevine koje su oblikovale čitave kulture i postale zaštitni znakovi gradova. Za svakog ljubitelja putovanja postoje katedrale koje jednostavno ne bi trebalo zaobići. Impresivne su, ostavljaju bez daha i ostavljaju snažan utisak. U nastavku donosimo izbor najlepših i najveličanstvenijih katedrala na svetu.

1. Katedrala Notr Dam – Pariz, Francuska

Gradnja je počela u 12. veku, a Notr Dam predstavlja jedno od najznačajnijih ostvarenja gotičke arhitekture sa šiljatim lukovima, letećim kontraforima i velikim rozetama. Vekovima je bila duhovni i građanski simbol Pariza. Tokom 19. veka prošla je veliku obnovu, a nakon požara 2019. godine započeta je opsežna rekonstrukcija krova, tornja i brojnih skulpturalnih i liturgijskih elemenata.

Notr Dam u Parizu Foto: EPA

2. Sagrada Familia – Barselona, Španija

Gradnja je započela 1882. godine, a već naredne projekat je preuzeo Antoni Gaudi. Sagrada Familija spaja gotički stil i secesiju u jedinstvenu baziliku inspirisanu prirodom, koja se gradi više od jednog veka. Finansirana je isključivo privatnim donacijama, a radovi su usporeni zbog Španskog građanskog rata i gubitka dela originalnih planova. Završetak izgradnje planiran je tokom 2026. godine.

Sagrada Familia Foto: Enric Fontcuberta/EFE

3. Aja Sofija – Istanbul, Turska

Po nalogu vizantijskog cara Justinijana I završena je 537. godine. Tokom istorije bila je pravoslavna saborna crkva (katedrala) Carigrada, zatim džamija, potom muzej, a poslednjih godina ponovo služi kao džamija. Njena monumentalna kupola i raskošna unutrašnjost ostavile su neizbrisiv trag u istoriji arhitekture i postale uzor mnogim vizantijskim i osmanskim građevinama.

Aja Sofija Foto: Profimedia

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4. Vestminsterska opatija – London, Engleska

Ovo srednjovekovno remek-delo duboko je povezano sa istorijom Engleske. U njoj se od 1066. godine održavaju krunisanja britanskih vladara, a opatija čuva kraljevske grobnice, brojne spomenike i bogatu liturgijsku tradiciju. Sa svojim gotičkim svodovima, kapelama i istorijskim spomenicima, i danas je aktivno mesto bogosluženja i jedno od najvažnijih kulturnih dobara Velike Britanije.

Vestminsterska opatija Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

5. Katedrala Svetog Patrika – Njujork, SAD

Njena gradnja počela je krajem pedesetih godina 19. veka, dok je svečano otvorena 1879. godine. Smeštena na Petoj aveniji, izgrađena je u neogotičkom stilu prema projektu Džejmsa Renvika Mlađeg od mermera iz Takahoa. Danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Menhetna i mesto održavanja velikih verskih i državnih ceremonija.

Katedrala Svetog Patrika u Njujorku Foto: Leonid Andronov / Alamy / Profimedia

6. Hram Svetog Vasilija Blaženog – Moskva, Rusija

Po nalogu Ivana Groznog podignuta je u 16. veku kao spomenik vojnim pobedama. Građevina objedinjuje devet kapela u jedinstvenoj asimetričnoj celini na Crvenom trgu. Poznata je po šarenim kupolama u obliku luka i bogato ukrašenoj unutrašnjosti sa nizom malih kapela.

Hram Svetog Vasilija Blaženog Foto: Profimedia

7. Kelnska katedrala – Keln, Nemačka

Gradnja je počela u 13. veku kao monumentalna gotička crkva namenjena čuvanju svetih relikvija. Nakon višestolećne pauze završena je tek u 19. veku. Prepoznatljiva je po dva visoka tornja, ogromnim vitražima i bogatoj srednjovekovnoj riznici koja i danas privlači brojne hodočasnike.

Katedrala u Kelnu Foto: Gerd Harder / Alamy / Profimedia

8. Hram Svetichoveli – Mcheta, Gruzija

Podignuta je na mestu ranohrišćanskog svetilišta, a najvećim delom obnovljena početkom 11. veka. Predstavlja jedno od najvažnijih verskih i nacionalnih svetilišta Gruzije. Prema predanju, u njoj se čuva Hristova haljina. Njena krstasto-kupolna arhitektura i masivni kameni zidovi svedoče o vrhunskom srednjovekovnom graditeljstvu.

Hram Svetichoveli Foto: David Pickford / robertharding / Profimedia

9. Milanska katedrala (Duomo di Milano) – Milano, Italija

Gradnja je započela 1386. godine i trajala je vekovima, tokom kojih su se smenjivali različiti stilovi gotičke arhitekture. Katedralu krasi čak 135 tornjića, a najviši je ukrašen statuom Madonine na visini od 108,5 metara. Impresivna unutrašnjost i danas ima važnu ulogu u katoličkom bogosluženju.

Duomo di Milano Foto: Profimedia

10. Katedrala Svetog Stefana – Beč, Austrija

Poznata i kao Štefansdom, izgrađena je na mestu nekoliko starijih crkava počev od 12. veka i vremenom je postala simbol Beča. Prepoznatljiva je po krovu prekrivenom šarenim glaziranim crepom i visokom južnom tornju koji dominira panoramom grada. Njena unutrašnjost sa kapelama, oltarima i vidikovcem privlači milione posetilaca.

Katedrala Svetog Stefana u Beču Foto: Anton Eine / Panthermedia / Profimedia

11. Katedrala Naše Gospe – Antverpen, Belgija

Građena je od 1352. godine, a osveštana 1521. Predstavlja impresivno ostvarenje gotičke arhitekture, poznato po tornju visokom 123 metra i remek-delima baroknog slikara Petera Paula Rubensa. Nalazi se na UNESCO-voj Listi svetske baštine.

Katedrala Naše Gospe u Antverpenu Foto: Anton Eine / Panthermedia / Profimedia

12. Katedrala Nidaros – Trondhajm, Norveška

Izgrađena je iznad groba norveškog kralja i sveca Olava u 11. veku i postala je najvažnije hodočasničko mesto u Norveškoj. Posle brojnih požara i obnova, tokom 19. i 20. veka vraćen joj je bogat gotički izgled, koji se pažljivo čuva do danas.

Katedrala Nidaros u Norveškoj Foto: Torbjørn Helgesen / Alamy / Profimedia

13. Santa Marija del Fjore – Firenca, Italija

Gradnja je počela 1296. godine, a katedrala je postala simbol renesanse kada je Filipo Bruneleski početkom 15. veka projektovao njenu revolucionarnu dvostruku kupolu. Obložena zelenim, belim i ružičastim mermerom, predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Firence i čuva brojna umetnička dela.

Santa Marija del Fjore u Firenci Foto: StevanZZ / Alamy / Profimedia

14. Katedrala Santjago de Kompostela – Španija

Prema predanju, u ovoj katedrali nalazi se grob Svetog Jakova, jednog od Isusovih apostola. Vekovima predstavlja krajnje odredište hodočasnika koji prolaze čuvenim Putem Svetog Jakova (Kamino de Santjago). Poznata je po kripti i ogromnom visećem kadioniku Botafumeiru, koji se koristi tokom svečanih bogosluženja.

Katedrala Santjago de Kompostela u Španiji Foto: Alvaro Laguna / Zuma Press / Profimedia

15. Vinčesterska katedrala – Engleska

Osnovao ju je u 11. veku biskup Vokelin, a kasnije je proširivana tokom gotičkog perioda. Predstavlja izuzetan primer razvoja engleske crkvene arhitekture, čuva kraljevske grobnice i dragocene srednjovekovne rukopise. Može se pohvaliti najdužom gotičkom crkvenom lađom u Evropi, a tokom 20. i 21. veka prošla je opsežne restauratorske radove kako bi bila sačuvana za buduće generacije.

Vinčesterska katedrala u Engleskoj Foto: Stephen Tattersall / Alamy / Profimedia

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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