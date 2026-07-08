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Prema istraživanju koje je naručila platforma Illicit Encounters, u kojem je učestvovalo 2.000 žena, ćelavost se našla pri samom vrhu liste najpoželjnijih fizičkih karakteristika. Zapravo, zauzela je drugo mesto, ispred tamne, kovrdžave i plave kose, piše Njujork post.

Zašto su ćelavi muškarci privlačni?

Autori istraživanja smatraju da žene ćelavost često povezuju sa zrelošću, inteligencijom, iskrenošću i obrazovanjem. Osim toga, ćelava glava ostavlja utisak samouverenog muškarca koji nema potrebu da bilo kome bilo šta dokazuje.

Drugim rečima, ćelavost može ostaviti utisak osobe koja prihvata sebe i zrači samopouzdanjem, a upravo je samopouzdanje jedna od osobina koje mnoge žene smatraju izuzetno privlačnim.

Ipak, jednu karakteristiku ćelavost nije uspela da nadmaši – mišićavu građu. Uprkos tome, ostala je među najpoželjnijim muškim fizičkim karakteristikama. Kada se pomenu poznati muškarci koji godinama važe za seks-simbole, nije teško razumeti zašto. Među njima su Dvejn Džonson, Džejson Stejtam, Brus Vilis, Teri Krjus i Čening Tejtum.

Čening Tejtum Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Šta žene još smatraju privlačnim?

Prema rezultatima istraživanja, pored mišićave građe i ćelave glave, među najpoželjnijim fizičkim karakteristikama našle su se i plave oči i brada.

Slede tamna i kovrdžava kosa, kao i izražene jagodice, dok su plava kosa, zelene oči, dlake na grudima, tetovaže i pirsing zauzeli poslednja mesta na listi poželjnih fizičkih karakteristika.

(Kurir.rs/Žena)

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