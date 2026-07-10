Ako tražite zdrav hleb koji se brzo i lako priprema, a pritom je i ukusan, ovaj recept je pravi izbor. U pitanju je hleb bez brašna i kvasca, čija je osnova posni sir i ovsene pahuljice, dok mu razne semenke daju bogat ukus. Za pripremu vam je potrebno svega 15 minuta, ne mora da naraste.