da li ste znali

da li ste znali

Koje su najprljavije stvari koje svakodnevno dodirujemo

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Rukama svakodnevno podižemo pakete, grlimo prijatelje, telefoniramo – i dolazimo u kontakt sa bakterijama koje prenose bolesti.

"Većina probavnih i respiratornih infekcijaprenosi se kada kontaminiranim rukama dodirnemo oči, nos ili usta", objasnila je gastroenterolog dr Suprija Rao za HuffPost.

Brza dezinfekcija ruku može značajno uticati na to da li ćete se sledeće nedelje prehladiti, ali prvo je potrebno znati koje površine nose najviše bakterija, a one najprljavije često nisu one na koje prvo pomislimo.

Tastature za unos PIN koda

Svaki put kada plaćate u prodavnici ili kafiću, verovatno dodirujete tastaturu na POS uređaju kako biste završili kupovinu.

Tastatura za unošenje pin koda kartice spada u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

Međutim, tu površinu pre vas dodirnulo je na desetine drugih, potencijalno prljavih ruku. Od svih predmeta koje svakodnevno dodirujemo, mikrobiolog Džejson Tetro rekao je da su upravo tastature za unos PIN koda najneočekivaniji prenosnioci zaraze.

"Za unos PIN koda morate pritisnuti tastere, a taj pritisak je dovoljan da na njima ostane velika količina mikroba sa vaše ruke. S obzirom na veliki protok ljudi, svako ko možda nije oprao ruke ili ih nije oprao kako treba ostaviće bakterije na toj tastaturi", rekao je.

Tetro je kao velike rizike naveo viruse gripa i kovida, ali i salmonelu, ako je neko prethodno dirao sirovo meso. Budući da unos PIN koda zahteva ciljani pritisak, to je površina "na kojoj postoji najveća opasnost od prenosa bilo koje vrste patogena", zaključio je Tetro.

Ručke kolica za kupovinu

Osim tastatura za PIN, opasnost predstavljaju i ručke kolica za kupovinu. Ljudi možda neće uvek dirati dno kolica, ali sigurno će dodirnuti ručke ako trebaju da guraju kolica ili nose korpu. Upravo su zato i Tetro i Rao naveli ručke kolica kao česte krivce za prenos klica.

Ručke od kolica za kupovinu spadaju u spada u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

"To je jedna od stvari koju će ljudi najčešće zanemariti jer o tome ne razmišljaju, previše su usredsređeni na kupovinu namirnica", rekao je Tetro.

Budući da je ručka jednostavan način prenosa bolesti, "ljudi bi mogli dobiti upalu grla ili se možda prehladiti" ako dodirnu ručku kolica punu bakterija i nakon toga ne dezinfikuju ruke, kazao je Tetro.

Mobilni telefoni

Ako ste puno tipkali po mobilnom telefonu, dezinfikujte ruke. Za mnoge od nas, telefon je stalno uz nas i skuplja bakterije gde god da idemo.

"Nosite ga svuda sa sobom – u prodavnicu, kupatilo, avion, teretanu. Uvek je uz vas. A koliko ga često zaista čistite?”, istakla je Rao. Za nju je mobilni telefon najprljavija površina koju ljudi dodiruju i zbog koje bi trebali da peru ruke.

Mobilni telefon spada u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

"U idealnom slučaju, ruke bi trebale da budu čiste pre korišćenja telefona, a sam uređaj trebalo bi dezinfikovati nekoliko puta nedeljno", savetovala je Rao.

Kako se pravilno zaštititi?

Dok ne dobijete priliku da operete ruke, možete se poslužiti i dezinficijensom - ako to radite ispravno.

"Obično uništi dovoljno bakterija da se smanji šansa da ćete se izložiti zarazi ili razboleti od onoga što vam je na rukama", rekao je Tetro. Međutim, napomenuo je da mnogi ljudi ne koriste dezinficijens pravilno.

Sredstva za dezinfekciju ruku često sadrže etanol, koji uništava mikroorganizme. Kako bi takva sredstva bila što efikasnija, ruke bi nakon nanošenja trebale da ostanu vlažne oko 15 sekundi.

Dezinfekcija ruku pomaže kod sprečavanja prenosa bakterija Foto: Shutterstock

"Mnogi će ga samo naneti, snažno protrljati ruke i završiti za tri ili četiri sekunde", rekao je Tetro. Međutim, sredstvo bi trebalo ostaviti na rukama oko 15 sekundi pre nego što se ruke osuše.

Dezinfekcija ruku nakon dodirivanja ove tri svakodnevne površine mala je intervencija koja može napraviti veliku razliku u tome da li ćete se razboleti ove godine. Svaki put kad mu se ljudi požale da ne znaju kako su se prehladili, Tetro kaže da ih pita: "Jeste li koristili tastaturu za PIN? Jeste li nakon toga dodirivali lice?" Ako je odgovor potvrdan, onda znate u čemu je problem.

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