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Ruskinje već dugo za pranje i čišćenje tepiha koriste jednostavan kućni trik sa začinom koju skoro svi imaju u kuhinji – lovorovim listom. Veruje se da njegova prirodna ulja pomažu u neutralisanju neprijatnih mirisa i osvežavanju vlakana tepiha, bez agresivne hemije. Ekaterina Adamova ispričala je da je ranije dva puta godišnje nosila tepihe na čišćenje, sve dok joj svekrva nije otkrila ovaj jednostavan način.

Kako napraviti rastvor od lovora za tepih

- U litar vode dodajte sedam do 10 suvih lovorovih listova

- Kuvajte na tihoj vatri oko pet minuta

- Ostavite poklopljeno još 10 do 15 minuta, a zatim procedite

- Ohlađen rastvor sipajte u flašicu sa raspršivačem

Lovorov list Foto: Shutterstock

Pre tretiranja tepih dobro usisajte sa obe strane. Ako ima fleka, očistite ih blagim sapunom i toplom (nikako vrućom!) vodom i ostavite da se osuše.

Rastvor od lovora poprskajte ravnomerno po površini tepiha, ali pazite da ga ne natopite. Ostavite da deluje oko 20 do 30 minuta, a zatim ponovo detaljno usisajte.

Rezultat je svežiji tepih, prijatan miris u prostoriji i mekša vlakna. Postupak se može ponavljati na svakih nekoliko nedelja kako bi tepih duže ostao čist.

Mali dodatni trik: nekoliko kapi eteričnog ulja čajevca ili eukaliptusa može se dodati u rastvor za još intenzivniji osećaj svežine. Pre upotrebe na celom tepihu, dobro je testirati rastvor na manjem, neupadljivom delu.

(Kurir.rs/Žena)

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