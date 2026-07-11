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Nesvakidašnja sudbina Nine Dmitruškove iz Volgograda prevazilazi čak i maštovite holivudske scenarije. Ova hrabra žena je, pored odgajanja četvoro sopstvene biološke dece, iznela još pet surogat trudnoća, iskusivši pritom teške gubitke, suze, ali i neočekivanu, neizmernu ljubav koja joj je preokrenula život.

Pre deceniju i po, Nina je sa suprugom i decom živela u veoma skučenim uslovima, deleći samo dve sobe u kući svojih roditelja sa porodicama brata i sestre. Sopstveni krov nad glavom delovao je kao nedostižan cilj sve dok na televiziji nije odgledala prilog o surogat majčinstvu, što ju je podstaklo da okrene broj sa ekrana i preuzme sudbinu u svoje ruke.

Nina Dmitruškova - surogat majka zadržala dete nakon što se deda predosmilio Foto: Printscreen/YouTube/Блокнот Волгоград

Supruga je o svemu obavestila tek nakon što je prošla rigorozne lekarske preglede i stupila u kontakt sa potencijalnim parom. Njegova prva reakcija bila je prožeta strahom od ilegalnih radnji, ali nakon što mu je objasnila da dete neće imati njen genetski kod i da je reč o čistom medicinskom postupku, pružio joj je punu podršku i pošao sa njom na kliniku.

Prve prepreke

Početak ovog puta zamalo je imao fatalan ishod. Tokom prve trudnoće, dok je vozom putovala na pregled u Moskvu u 20. nedelji, pretrpela je obilno krvarenje, a agencija ju je potpuno ignorisala. Sama i u teškom stanju morala je podzemnom železnicom da traži bolnicu, gde su lekari bili prinuđeni da prekinu trudnoću.

Uprkos minimalnoj odšteti i traumi, Nina nije odustala. Još tokom oporavka u bolnici pronašla je pouzdaniju agenciju i posle tri meseca ponovo zatrudnela. Ovaj pokušaj krunisan je rođenjem zdravog dečaka, a presrećni roditelji su je nagradili sa 11.500 evra, što je bilo više od ugovorene sume. Tim novcem njena porodica je konačno obezbedila svoj prvi dvosobni stan.

Odbijeno dete

Novi poslovni aranžman usledio je samo pola godine kasnije, kada ju je angažovao imućni moskovski advokat. On je želeo unuka koristeći biološki materijal svog rano preminulog sina i doniranu jajnu ćeliju. Međutim, kada je ultrazvučni pregled otkrio da Nina zapravo nosi devojčicu, naručilac je prekinuo svaku komunikaciju i obustavio uplate, jer ga ženski potomak nije zanimao.

Pogledajte u galeriji fotografije Nine Dmitruškove:

1/5 Vidi galeriju Nina Dmitruškova - surogat majka zadržala dete nakon što se deda predosmilio Foto: Printscreen/YouTube/Блокнот Волгоград

Nakon porođaja, Nina je primila zvaničnu poruku preko kurira: "Naručilac je odbio dete." Usred šoka i neizvesnosti, njen suprug je reagovao instinktivno i bez dvoumljenja prelomio: "Zadržavamo dete!" Devojčica Eva je tako postala punopravni i voljeni član njihove velike porodice.

"Ne mogu da zamislim kako bismo živeli bez nje. Nju jako, jako volimo," iskrena je Nina, koja planira da ćerki saopšti istinu o njenom poreklu kada devojčica odraste.

Iako je pravnim putem dobila spor protiv advokata u vrednosti od 2.5 miliona rubalja, novac nikada nije naplatila jer je on promenio identitet i nestao. Ipak, zahvaljujući medijskim gostovanjima u kojima je ogolila svoju priču, Nina je kroz honorare zaradila i veću sumu od sudske, što im je omogućilo kupovinu još jedne nekretnine.

Misija zaštite drugih žena

Nakon što je u sledećem uspešnom ciklusu rodila blizance, porodica je započela izgradnju velike kuće. Peta surogat trudnoća se završila neuspešnim usađivanjem embriona, što je Nina doživela kao jasan signal tela da je vreme za kraj. Umesto potpunog povlačenja, odlučila je da osnuje sopstvenu agenciju za surogat majčinstvo. Njen glavni cilj bio je da pruži pravnu i ljudsku zaštitu ženama koje prolaze kroz taj proces, učeći na sopstvenim greškama i bolnim iskustvima.

Kroz rad njene agencije do sada je rođeno više od pedeset beba. Iako se tokom godina suočavala sa strašnim osudama, uvredama, pa čak i prijavama policiji od strane komšija koji su je optuživali da "trguje decom", Nina ponosno stoji iza svojih izbora.

"Istinski verujem da je ovo moj poziv. Volim svoj posao, donosi mi radost. To je šansa da pomognem svojoj porodici, ali i da usrećim bezdetne parove," poručuje ova nepokolebljiva žena na kraju svoje ispovesti.

(Kurir.rs/vesti.ru)

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