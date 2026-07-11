Fioka za prašak i omekšivač na veš mašini

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Kako je ponuda deterdženata i praškova za pranje veša ogromna, nije lako opredeliti se i pronaći najbolji mogući – na kraju krajeva, svi se reklamiraju kao baš takvi, zar ne?

Često se ljudi zalete i poveruju da su najskuplja sredstva za pranje odeće najbolja, ali to, naravno, nije uvek slučaj, već i neki pristupačniji deterdžent može da opere stvari jednako efikasno. Ili još bolje!

Ali kako utvrditi kvalitet detedženta za veš?

Ako niste sigurni da li deterdžent koji koristite zaista dobro pere, postoji zanimljiv kućni test koji može da pokaže koliko je efikasan.

Test deterdženta s belancetom

Za ovaj jednostavan eksperiment potrebni su vam:

Skup prašak ne znači i dobar prašak Foto: Shutterstock

1 kašičica deterdženta,

čaša vode,

komadić belanceta tvrdo kuvanog jajeta.

Rastvorite deterdžent u vodi, a zatim u dobijenu tečnost ubacite komadić kuvanog belanca. Ostavite da odstoji 24 sata i zatim proverite rezultat.

Ako je belance ostalo isto...

Ukoliko se nakon jednog dana ništa nije promenilo i belance izgleda skoro isto kao na početku, to može da bude znak da deterdžent nema dovoljno jaku moć čišćenja i da nije naročito efikasan za uklanjanje tvrdokornih nečistoća.

Ako je belance omekšalo...

Ukoliko je belance postalo mekše ili je počelo delimično da se raspada, deterdžent ima umerenu snagu. Takav proizvod može da bude sasvim dobar izbor za svakodnevno pranje manje zaprljane ili šarene garderobe, ali ne i za veće izazove.

Ako se belance skoro potpuno rastvorilo...

Ukoliko je belance posle 24 sata gotovo nestalo, smatra se da deterdžent ima snažno dejstvo i da bi mogao biti pogodniji za pranje belog veša ili odeće sa upornim mrljama.

Naravno, ovaj test nije zvanična laboratorijska metoda, ali može da posluži kao zanimljiv pokazatelj jačine sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje veša ne mora da bude skupo da bi delovalo

Prašak za veš Foto: Profimedia

Najvažnije je koristiti odgovarajuću količinu deterdženta za veš

Bez obzira na to koji proizvod birate, stručnjaci savetuju da ne preterujete sa doziranjem. Veća količina deterdženta, naime, neće bolje da opere odeću, ali može da oteža ispiranje i ostavi tragove na tkanini.

Zapravo je od samo brenda i cene deterdženta mnogo važnije da se on dozira pravilno, da se koristi odgovarajući program pranja, kao i da se sredstvo bira u skladu s vrstom veša i stepenom zaprljanosti.

VIDEO: Pranje veša