da li ste znali

da li ste znali

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Internetom kruže razni neobični saveti za održavanje higijene u domu, a najnovija metoda koja privlači veliku pažnju jeste uklanjanje nečistoća pomoću pene za brijanje. Korisnici društvenih mreža masovno dele video-klipove u kojima mrlje na krevetu prekrivaju ovim preparatom, tvrdeći da su krajnji rezultati fantastični.

Iako ovakve viralne ideje često deluju sumnjivo i rizično, stručna lica potvrđuju da ovaj postupak ima opravdanje. Bela pena iz kupatila zaista ima moć da otkloni određene fleke, pod uslovom da se primenjuje na ispravan način.

Suvlasnica firme Sparkly Maid San Diego, stručnjakinja za čišćenje Izabela Flores, ističe da je ovaj trik postao popularan jer ne zahteva mnogo novca, jednostavan je i koristi sredstvo koje većina već ima kod kuće. Ona dodaje da ljudi radije biraju ovaj proizvod za površinu na kojoj spavaju nego agresivne industrijske hemikalije.

Kako očistiti dušek penom za brijanje Foto: Shutterstock

Koje mrlje pena najlakše razbija?

Ova metoda se pokazala najefikasnijom kod dve grupe nečistoća koje se najčešće stvaraju na posteljini i ležajevima:

Proteinske mrlje : Tu spadaju tragovi znojenja, mokraće, krvi i ostalih izlučevina organizma.

: Tu spadaju tragovi znojenja, mokraće, krvi i ostalih izlučevina organizma. Masne mrlje: Odnosi se na telesna ulja, kozmetičke losione ili masne ostatke od hrane.

Ovaj preparat uspešno uklanja i žućkaste obrise koji se formiraju tokom vremena usled sakupljanja znoja i prirodnih masnoća tela. Razlog leži u hemijskom sastavu same pene, koji je prilično sličan profesionalnim proizvodima za pranje mebla i tkanina.

Kako očistiti dušek penom za brijanje Foto: Profimedia

Klasična bela pena sadrži surfaktante, blage alkohole, emulgatore i glicerin. Pomenute komponente razgrađuju masne naslage i odvajaju prljavštinu od podloge, pri čemu denaturisani alkohol služi kao rastvarač, dok glicerin olakšava skidanje tvrdokornih ostataka. Dodatna prednost ogleda se i u njenoj vazdušastoj teksturi.

Kada ova metoda ne daje rezultate?

Uprkos prednostima, stručnjaci napominju da ovo nije čarobni štapić za sve vrste zaprljanja. Pena za brijanje neće biti od velike pomoći kod fleka od crnog vina, kafe i čaja. One sadrže tanine koji prodiru duboko u strukturu vlakana, zbog čega je njihovo uklanjanje znatno komplikovanije. Isto važi i za mrlje od mastila ili farbe, čiji se pigmenti hemijski trajno vezuju za podlogu. Kada je reč o krvi, tretman može proći uspešno ako je mrlja sveža, dok su stari i zasušeni tragovi previše otporni.

Uputstvo za pravilno čišćenje korak po korak

Za ovaj postupak ne treba koristiti bilo koji proizvod. Najbolje je odabrati najobičniju belu penu koja nema dodatne mirise. Izbegavajte gelove za brijanje, parfisane varijante, kao i preparate koji sadrže supstance za hidrataciju ili ublažavanje bolova.

"Što je sastav čistiji, rezultati su bolji", napominje Flores.

Sam proces obavlja se na sledeći način:

Nanošenje : Stavite manju količinu pene direktno na problematično mesto, pazeći da ne natopite tkaninu i da ne širite penu van okvira mrlje.

: Stavite manju količinu pene direktno na problematično mesto, pazeći da ne natopite tkaninu i da ne širite penu van okvira mrlje. Utrljavanje : Uzmite čistu krpu ili mekanu četkicu i nežnim, kružnim pokretima utrljajte penu u materijal.

: Uzmite čistu krpu ili mekanu četkicu i nežnim, kružnim pokretima utrljajte penu u materijal. Delovanje : Ako je prljavština novijeg datuma, ostavite da odstoji od 15 do 30 minuta, dok se za starije fleke preporučuje period i do sat vremena.

: Ako je prljavština novijeg datuma, ostavite da odstoji od 15 do 30 minuta, dok se za starije fleke preporučuje period i do sat vremena. Ispiranje : Čistom, navlaženom krpom i hladnom vodom pokupite penu, bez grubog trljanja površine.

: Čistom, navlaženom krpom i hladnom vodom pokupite penu, bez grubog trljanja površine. Neutralizacija : Prebrišite mesto mešavinom alkoholnog sirćeta i vode u razmeri pola-pola, kako biste uklonili preostale čestice i osvežili miris.

: Prebrišite mesto mešavinom alkoholnog sirćeta i vode u razmeri pola-pola, kako biste uklonili preostale čestice i osvežili miris. Sušenje: Sačekajte da se ležaj u potpunosti osuši, jer je to presudno za sprečavanje pojave plesni.

Kako očistiti dušek penom za brijanje Foto: Shutterstock

Rizik od unutrašnje vlage i buđi

Nedovoljno provetravanje i sušenje predstavlja najveću grešku kod ove metode. Flores naglašava da ovi komadi nameštaja nisu predviđeni za kvašenje, jer njihovo jezgro izuzetno sporo i teško otpušta upijenu tečnost.

Kako biste bili potpuno sigurni da je vlaga nestala, stručnjakinja predlaže sledeće korake:

Uključite ventilator blizu kreveta kako biste ubrzali strujanje vazduha.

Otvorite prozor i iskoristite spoljnu promaju.

Ukoliko je izvodljivo, podignite dušek i naslonite ga uspravno na zid.

"Nemojte vraćati posteljinu na dušek koji je mokar ili hladan na dodir. Vlažan dušek prekriven čaršavom praktično je način na koji počinje stvaranje buđi", jasna je Flores.

Kao trajnu preventivu, preporučuje se nabavka zaštitnih navlaka koje imaju jasnu oznaku da ne propuštaju tečnost, koje su napravljene od prirodnih i prozračnih materijala poput pamuka, bambusa, tencela (TENCEL) ili mešavine sa poliesterom, i koje se mogu redovno prati u mašini.

(Kurir.rs/Reader's Digest)

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