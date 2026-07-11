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Zahvaljujući lako pamtljivim merama, nema komplikovanog vaganja niti bojazni da će testo ispasti tvrdo ili suvo.

Ove piroške možete pripremiti prazne ili ih napuniti sirom, šunkom, pečurkama, krompirom, mesom, džemom ili čokoladnim kremom.

Recept za najmekše domaće piroške

Sastojci:

3 šolje pšeničnog brašna

1 šolja mleka

10 g suvog kvasca

2 jaja

3 kašike ulja

1 kašika šećera

1 kašičica soli

Piroške Foto: Printscreen

Priprema:

1. Pripremite kvasac

Mleko zagrejte da bude mlako, ali ne vrelo. Dodajte šećer i suvi kvasac, promešajte i ostavite desetak minuta da se na površini pojavi pena. U posebnoj posudi umutite jaja, pa umešajte ulje i so.

2. Zamesite testo

Brašno prosejte u veću činiju i napravite udubljenje u sredini. Sipajte aktivirani kvasac, zatim smesu od jaja i počnite da mesite. Dobro umešeno testo treba da bude glatko, mekano i elastično. Ako je potrebno, dodajte tek malo brašna, ali pazite da ne postane previše tvrdo.

3. Ostavite da naraste

Oblikujte loptu od testa, pokrijte činiju čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mestu oko sat vremena, odnosno dok se zapremina ne udvostruči. Na polovini vremena kratko ga premesite kako bi struktura bila još vazdušastija.

4. Oblikujte piroške

Naraslo testo podelite na približno 12 jednakih delova. Svaki komad blago razvucite ili spljoštite dlanom, dodajte fil po želji, zatim dobro spojite ivice kako nadev ne bi iscureo tokom pečenja. Poređajte piroške u podmazan pleh i ostavite ih još 15 minuta da odmore.

5. Ispecite do zlatne boje

Piroške premažite mlekom ili umućenim žumancetom kako bi dobile sjajnu koricu. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok ne porumene.

(Kurir.rs/Žena)

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