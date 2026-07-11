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Venčanjasu obično ispunjena radošću, emocijama i uspomenama, koje se pamte celog života.

Ipak, jedna takva svečanost u Kini pretvorila se u trenutak velikog iznenađenja, kada je neočekivano isplivala porodična tajna i sve zaprepastila.

Pitanje sve promenilo

Umesto da događaj ostane upamćen samo po slavlju, okupljeni su prisustvovali neverovatnom obrtu, koji je promenio pogled na porodične veze mladenaca.

Sve se odigralo krajem marta 2021. godine u gradu Sudžou, pokrajina Đangsu. Svekrva je prvi put primetila neobičan mladež na ruci izabranice svog sina i zanemela od šoka, prenosi New York Post.

Zatim je prišla roditeljima mlade i upitala ih da li su možda “usvojili svoju ćerku”. Oni su potvrdili da jesu, čime je otkrivena tajna koju su čuvali više od dve decenije.

Mladež je otkrio dugo čuvanu tajnu Foto: C. Walenzyk / Panthermedia / Profimedia

Međutim, ispostavilo se da je žena po mladežu prepoznala ćerku, koju je u mladosti dala na usvajanje!

Ceremonija je nastavljena

Kada je postalo jasno šta se dogodilo usledili su suze i zagrljaji među članovima porodice, što je zabeleženo kamerom.

Iako je otkriveno da je majka mladoženje zapravo biološka majka mlade, ceremonija je nastavljena.

Razlog za to je činjenica da nisu bili u krvnom srodstvu. Naime, mladić je takođe bio usvojen!

Tako je neverovatna priča dobila srećan kraj.

(Kurir.rs/ Telegraf)

VIDEO: Majka daje ćerku na usvajanje da bi putovala: