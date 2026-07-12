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Kukuruz šećerac je ukusna i nutritivno bogata namirnica mnogima je najaslađa kada se "baci" na roštilj, ali ne morate paliti vatru da biste uživali u tom neodoljivom mirisu i ukusu. Uz nekoliko jednostavnih trikova, posao će završiti i rerna.

Pečeni kukuruz šećerac jedna je od omiljenih letnjih poslastica i tradicionalna grickalica koja ima sve – i miris, i ukus. I zdravlje, dodaćemo, zahvaljujući obilju vlakana i antioksidanasa. Ali, ne morate paliti roštilj da biste u svemu tome uživali. Zagrejte rernu i dobićete kukuruz gotovo identičan onom koji se priprema na žaru.

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Šećerac Foto: Mihai Barbu / Panthermedia / Profimedia

Najpre skinite listove i svilu sa klipova, pa ih isperite i osušite. Rernu zagrejte na 200 stepeni, a kukuruz poređajte na pleh obložen papirom za pečenje ili aluminijumskom folijom.

Klipove pecite 20 do 25 minuta, uz jedno okretanje na polovini procesa kako bi ravnomerno dobili boju sa svih strana. Ako želite intenzivniji miris i blago hrskavu koricu, poslednjih nekoliko minuta uključite funkciju grila, piše najžena.alo.rs.

Čim izvadite kukuruz iz rerne, premažite ga maslacem dok je još vruć. Po želji dodajte so, biber, dimljenu papriku, beli luk u prahu ili rendani parmezan za bogatiji ukus. Gotov je kada su zrna mekana i lako pucaju pod zubima, i kada dobije lepu zlatnosmeđu boju. Uz ovaj način pripreme, kukuruz šećerac biće mirisan i sočan, kao da je upravo sišao sa roštilja.

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: Pljeaskavice od kukuruza: 

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Pljeskavice od kukuruza  Izvor: instagram/cookistwow