Mešavina đumbira u prahu i vode efikasna je zaštita za povrće od smrdibuba

Slušaj vest

Letnji meseci u povrtnjacima donose obilje plodova, ali i velike probleme sa nametnicima, među kojima su smrdibube ubedljivo najveći izazov za svakog uzgajivača. Ove napasti mogu naneti ogromne štete zasadima paradajza, paprika, pasulja i ostalih povrtarskih kultura. Na sreću, umesto agresivnih hemijskih preparata, sve veći broj ljudi bira ekološke metode koje mogu samostalno da pripreme od namirnica koje već poseduju u sopstvenom domu.

Jedan takav efikasan i potpuno bezopasan metod na društvenim mrežama predstavila je Biljana Banović, pokretač edukativne platforme "Trag biljke", koja je demonstrirala pravljenje snažnog repelenta na bazi đumbira u prahu.

Kako napraviti rastvor

Ova tečnost se priprema izuzetno brzo, ne zahteva velika novčana ulaganja niti podrazumeva korišćenje bilo kakve specijalne opreme.

"Ako jednu kašiku đumbira u prahu staviš u jedan litar vode, promešaš i ostaviš da odstoji dva sata, pa sipaš u prskalicu, dobiješ preparat koji odbija smrdibube," ističe Biljana, koja se već dugi niz godina bavi edukacijom na polju biološke zaštite zasada.

Ipak, pre nego što upotrebite ovu prskalicu, autorka napominje da je obavezno sprovesti jedan predkorak bez kojeg čitav proces neće imati maksimalan učinak: Zelena površina se najpre mora temeljno oprati čistom vodom. Na taj način se sa lisne mase i samih plodova uklanjaju feromoni koje ovi insekti ostavljaju iza sebe. Pomenuti feromoni predstavljaju hemijske tragove čija je uloga da namame nove jedinke na istu lokaciju.

Tek nakon pranja, povrtarske kulture se detaljno tretiraju napravljenom tečnošću od đumbira. Mnogi korisnici se pitaju zbog čega je izbor pao baš na mleveni, sušeni koren, a ne na narendani sveži plod. Objašnjenje leži u hemijskim procesima unutar same biljke.

Mešavina đumbira u prahu i vode efikasna je zaštita za povrće od smrdibuba Foto: Shutterstock

Banović u svom video-snimku pojašnjava da sušeni đumbir sadrži šogaol - prirodnu materiju koja se stvara isključivo tokom dehidratacije i sušenja ovog korena. Šogaol daje dehidriranom začinu prepoznatljiv, znatno jači miris i oštriji ukus, a što je najvažnije, poseduje daleko veću biološku aktivnost u odnosu na sveži oblik, što ga čini nepodnošljivim za čulne organe smrdibuba.

Višestruko delovanje

Ono što ovaj domaći preparat čini izuzetnim jeste činjenica da on ne služi samo za teranje insekata. Đumbir ima dokazana blagotvorna svojstva koja pozitivno utiču i na same biljne kulture:

Odbrana od smrdibuba : Jak i oštar miris šogaola uspešno drži ove nametnike dalje od plodova.

: Jak i oštar miris šogaola uspešno drži ove nametnike dalje od plodova. Suzbijanje gljivica : Ova biljka u sebi ima gingerol, supstancu za koju je naučno potvrđeno da usporava širenje gljivičnih infekcija.

: Ova biljka u sebi ima gingerol, supstancu za koju je naučno potvrđeno da usporava širenje gljivičnih infekcija. Uništavanje bakterija: Molekul zingeron u sastavu ima izraženo antibakterijsko dejstvo.

Molekul zingeron u sastavu ima izraženo antibakterijsko dejstvo. Zaštita od buđi i plesni: Sinergija ovih aktivnih elemenata uspešno sprečava razvoj plesni na listovima i stabljikama.

Zahvaljujući navedenim karakteristikama, ovaj preparat s punim pravom nosi epitet efikasnog rešenja sa efektom "četiri u jedan".

Mešavina đumbira u prahu i vode efikasna je zaštita za povrće od smrdibuba Foto: Profimedia

Važna preporuka za kraj

Iako je ovaj domaći sprej na bazi đumbira izvanredna, ekološka i lako primenjiva dopunska metoda u nezi povrtnjaka, njegova uspešnost može varirati u zavisnosti od atmosferskih prilika (na primer, padavine ga mogu sprati sa podloge) i same rasprostranjenosti štetočina. Iz tog razloga, iskusni povrtari preporučuju da se ovaj prirodni preparat obavezno kombinuje sa preventivnim koracima – redovnim pregledanjem naličja listova, ručnim skupljanjem insekata i održavanjem higijene i urednosti čitavog imanja.

Pogledajte video: Biolog otkrio kako se najlakše rešiti smrdibuba