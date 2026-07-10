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Leto donosi sve više temperature i jače UV zračenje, pa je korišćenje kreme za sunčanje jedan od najvažnijih načina zaštite kože. Međutim, čak ni najkvalitetnija krema neće pružiti odgovarajuću zaštitu ako se ne koristi pravilno.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da ljudi često prave greške pri korišćenju krema za sunčanje, a jedna od njih je i ona na koju gotovo niko ne obraća pažnju - proveravanje oznake sa otvorenom teglicom i slovom M.

Proverite oznaku M

Oznaka M pokazuje koliko meseci nakon otvaranja je proizvod i dalje efikasan. Mnogi koriste kremu za sunčanje više sezona zaredom, a da ne provere da li je i dalje efikasna. Na ambalaži većine kozmetičkih proizvoda nalazi se simbol otvorene teglice sa brojem i slovom M.

Oznaka, na primer 12M, znači da je proizvod bezbedan za upotrebu 12 meseci nakon otvaranja. Nakon tog perioda, proizvođač više ne može da garantuje da će zaštita raditi sa istom efikasnošću, pa zaštita može biti znatno slabija.

NHS naglašava da krema za sunčanje nikako ne sme da bude jedina zaštita od sunca. Kada je UV zračenje najjače, obično između 11 i 15 časova, u zavisnosti od lokacije i godišnjeg doba, preporučuje se boravak u hladu i ograničavanje direktnog izlaganja suncu.

Krema za sunčanje Foto: Profimedia

Preporučuju se i lagana, ali gusto tkana odeća dugih rukava, duge pantalone ili suknje, šešir sa širokim obodom, kao i kvalitetne naočare za sunce sa UV zaštitom.

5 najčešćih grešaka

Prema preporukama britanske Nacionalne zdravstvene službe, najčešće greške u zaštiti od sunca su:

- kremu nanosite prekasno umesto pola sata pre izlaska na sunce,

- koristite premalu količinu proizvoda,

- ne obnavljate zaštitu nakon kupanja ili znojenja,

- koristite kremu kojoj je istekao preporučeni rok upotrebe nakon otvaranja,

- oslanjate se isključivo na kremu i zaboravljate na hlad i zaštitnu odeću.

Pravilna upotreba kreme za sunčanje jedan je od najjednostavnijih načina da smanjite rizik od opekotina i dugoročnih oštećenja kože. Zato nije važno samo koji SPF birate, već i da li proizvod i dalje pruža obećanu zaštitu i da li ga nanosite dovoljno često.

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