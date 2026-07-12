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Jedna kreatorka sadržaja za odrasle tvrdi da jetokom Svetskog prvenstva primetila nagli porast interesovanja muškaraca za njen rad, tvrdeći da fudbalsko uzbuđenje kod nekih navijača utiče i na druge aspekte njihovog ponašanja.

Skajlar Mej, 23-godišnjakinja iz Arizone je OnlyFans kreatorka sadržaja koja samo na Instagramu ima više od četiri miliona pratilaca. Tvrdi da je tokom turnira zabeležila velik porast interesovanja za svoj sadržaj. Kaže i da joj je prvenstvo donelo dodatnih 100.000 dolara (88.000 evra) mesečne zarade, zbog čega ga opisuje kao najunosniji period ove godine.

U galeriji pogledajte fotografije Skajlar Mej, koja je profitirala zbog Svetskog prvenstva u fudbalu:

1/10 Vidi galeriju Skajlar Mej je zvezda OnlyFansa a zarađuje i na berzi Foto: printscreen/instagram/officialskylarmaexo

Neobični zahtevi navijača

Navijači od nje, tvrdi, traže razne stvari, od nošenja dresova reprezentacija i spominjanja određenih igrača do ismevanja protivnika ili drugih fudbalskih motiva. Skajlar, koja se ovim poslom bavi pet godina, ispričala je kakve poruke najčešće dobija.

"Ljudi su tražili da naučim navijačke pesme i pevam ih u štucnama i dresu jer veruju da će to pomoći njihovim fudbalerima da pobede. Traže i personalizovani sadržaj neposredno pre početka utakmice jer su uvereni da će im to doneti sreću. Tu su i stvari poput snimaka na kojima se rastežem, kao da se pripremam za veliku utakmicu", rekla je.

Najsmešniji zahtevi

"Najsmešniji zahtevi uvek dolaze od najzagriženijih navijača. Pošalju mi detaljna uputstva u kojima objašnjavaju zašto moram da spomenem određenog igrača ili zašto ne smem da govorim o drugim igračima. Vidi se da su o tome dobro razmislili", rekla je Skajlar.

Dodala je da je upravo od svojih pretplatnika mnogo naučila o fudbalskim rivalstvima.

"Iskreno, više sam o fudbalu naučila od svojih pretplatnika nego što bih ikad naučila gledajući utakmice. Svako ima onog jednog igrača kog apsolutno ne podnosi i pobrinu se da i ja to znam."

Engleski navijači posebno sujeverni

Iako joj je većina pratitelja iz SAD, Skajlar kaže da joj se javljaju ljudi iz celog sveta. Posebno je izdvojila engleske navijače, za koje tvrdi da su skloni raznim ritualima pre utakmica.

"Dobijam mnogo zahteva od engleskih navijača. Muškarci su mi tražili da nosim iste čarape ili donji veš pre svake utakmice jer su uvereni da im to donosi sreću. Jedan muškarac je insistirao da jedem pire krompir pre utakmice Engleske i Gane jer ga je i on jeo tokom njihove zadnje pobede i nije hteo da prekine niz", ispričala je.

"Jedna od najsmešnijih poruka bila je od engleskog navijača koji je rekao da se neće brijati dok Engleska ne ispadne. Hteo je da snimim video u kom mu kažem da izdrži s bradom", dodala je.

Prema njenom iskustvu, fudbalski navijači svoje rituale shvataju vrlo ozbiljno.

"Fudbalski navijači svoje rituale shvataju mnogo ozbiljnije nego što sam ikad očekivala. Uvek sam mislila da su engleski navijači samo glasni, ali zapravo sam otkrila da su neverovatno sujeverni. Stvarno veruju da i najmanja sitnica može da promeni sreću njihovih fudbalera."

Za razliku od njih, američke navijače opisala je kao optimističnije i manje usmerene na mržnju prema protivnicima. Smatra da ih je dodatno zainteresovala činjenica da se ovogodišnje prvenstvo održava u SAD.

"Strast s terena preliva se u fantazije"

Skajlar smatra da sport od detinjstva postaje deo identiteta mnogih ljudi, pa zato ne čudi što tokom velikih takmičenja zauzima veliki deo njihove svakodnevice. Ipak, priznaje da ju je iznenadila količina pažnje koju je dobila tokom prvenstva.

"Apsolutno ih to uzbuđuje. Mislim da se veliki deo strasti koju navijači osećaju prema svojim fudbalerima preliva i u druge oblike strasti", objasnila je.

"Uzbuđeni su, slave, emotivni su i to definitivno primećujem. Kad nedeljama razmišljate samo o fudbalu i Svetskom prvenstvu, naravno da će to postati i deo vaših seksualnih fantazija", zaključila je Skajlar.

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