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Prijanjajuća providna folija neizostavan je deo mnogih kuhinja, ali uprkos svojoj svestranosti, postoje situacije u kojima njena upotreba nije preporučljiva. Iako je izuzetno praktična za čuvanje svežine hrane ili pokrivanje ostataka obroka, važno je znati njena ograničenja kako bi se izbegli potencijalni problemi. Portal Simply Recipes donosi tri ključne situacije u kojima bi umesto providne folije trebalo da posegnete za nekim drugim rešenjem.

Ne koristite je pri visokim temperaturama

Providna folija nije otporna na visoke temperature i može da se otopi. Zbog toga se njena upotreba po pravilu ne preporučuje u fritezama na vruć vazduh, tosterima, pećnicama, sporim kuvalima ili na ploči za kuvanje. Svi ti uređaji razvijaju dovoljno visoku temperaturu da otope foliju.

Foto: Profimedia

Oprez u mikrotalasnoj pećnici

Iako može da se čini rizičnim, providna folija sme da se koristi u mikrotalasnoj pećnici, ali samo ako se poštuju određena pravila. U suprotnom može da dođe do bezbednosnih problema. Prvi korak je kupovati isključivo foliju s oznakom da je sigurna za mikrotalasnu pećnicu. One koje nemaju tu oznaku ne mogu da podnesu visoke temperature, zbog čega mogu da se otope i ispuste hemikalije u hranu.

Drugo važno pravilo jeste da folija nikada ne sme direktno da dodiruje hranu. To je posebno bitno kod masnih i nauljenih namirnica, koje se zagrevaju brže od ostalih, čime se povećava rizik od topljenja folije. Treće, foliju je potrebno lagano odignuti na jednom uglu kako bi para mogla da izlazi. Ako para ostane zarobljena, može da otopi plastiku ili čak uzrokuje prskanje unutar pećnice.

Foto: Profimedia

Sama nije dovoljna za zamrzivač

Providna folija odlično sprečava dotok vazduha, što je čini korisnom za čuvanje namirnica u zamrzivaču. Međutim, sam materijal osetljiv je na niske temperature i ne pruža dovoljnu zaštitu. Ako, na primer, zamotate samo meso u providnu foliju, ono će verovatno biti oštećeno takozvanim opekotinama od smrzavanja.

Kako biste to sprečili, uvek dodajte još jedan zaštitni sloj. Nakon što ste namirnicu obmotali providnom folijom, dodatno je zamotajte u aluminijumsku foliju ili je stavite u kesu za zamrzavanje s patentnim zatvaračem. Tako ćete osigurati i nepropusnost i zaštitu od oštećenja uzrokovanih niskom temperaturom.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Providna folija