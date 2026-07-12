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Velikom broju žena je teško da dožive orgazam tokom penetracije, a pojedine poze su pogodnije za postizanje vrhunca od drugih.

Ako ste ljubitelj popularne "doggy" poze u seksu, ali ne i napora koji dolazi sa njom, morate da isprobate pozu „ležeći policajac“. Naime, to je savršena poza koja ne zahteva puno akrobacija u krevetu, a dobićete duboko intenzivan odnos sa višestrukim zadovoljstvom. Nepisano je pravilo da će žena najlakše doživeti vrhunac u pozi „kaubojke“, a za devojke koje ipak više vole da budu dole, postoji poza „ležeći policajac“ u kojoj je orgazam gotovo garantovan, piše The Sun.

intimni odnosi Foto: Henryk T. Kaiser / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta je zapravo ta poza?

Seksualnu pozu „ležeći policajac“ je lako savladati i obećava intenzivan užitak bez rizika od istezanja mišića ili osećaja da ste imali naporan trening. U osnovi, to je jednostavna verzija "doggy" poze i uključuje ležanje na stomaku sa jastukom ispod kukova. Naziv dolazi od uzvišenja koje stvara karlica žene pomoću jastuka.

intimni odnosi Foto: Louis-Paul st-onge Louis / Alamy / Profimedia

Evo kako se izvodi:

Žena leži na stomaku, dok joj se ispod kukova nalazi neka vrsta podmetača, poput jastuka, a njen partner se nalazi iza nje. Muškarac stavlja noge između nogu partnerke, a visina jastuka pomaže stimulaciji G-tačke. Poza je idealna za žene koje vole da leže tokom seksa, a u njoj neizmerno uživa i muškarac koji želi da što pre i sebe i partnerku dovede do vrhunca.

(Kurir.rs/Index)