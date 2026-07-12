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Ananas je biljka iz porodice Bromeliaceae. Poreklom je iz Amerike, ali se danas uzgaja širom sveta kao voće, uglavnom u tropskim krajevima.

Može se jesti tokom cele godine i od nje se prave razni proizvodi poput sokova, kompota, salata..

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Smuti od ananasa, ananas, napitak od ananasa, limuna, đumbira Foto: Shutterstock

Ova voćka je osvežavajućeg ukusa, međutim, prava muka nastaje kada treba da je oljuštimo. Tvrda i hrapava kora mnogima predstavlja problem te često odustaju od kupovine ananasa. Međutim, postoji jednostavan trik kako da to uradite brzo i jednostavno.

Jedan prodavac ananasa iz Davaoa na Filipinima dokazao je da postoji istinska umetnost kada je u pitanju rezanje ovog voća.

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Očistite ananas bez noža Izvor: TikTok/melaniejadedesign