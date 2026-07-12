Leto je idealno vreme za uživanje u ovom voću koje se lako kombinuje sa drugim namirnicama.
sjajno!
Kako jednostavno oljuštitit ananas: Potreban vam je samo minut!
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Ananas je biljka iz porodice Bromeliaceae. Poreklom je iz Amerike, ali se danas uzgaja širom sveta kao voće, uglavnom u tropskim krajevima.
Može se jesti tokom cele godine i od nje se prave razni proizvodi poput sokova, kompota, salata..
Smuti od ananasa, ananas, napitak od ananasa, limuna, đumbira Foto: Shutterstock
Ova voćka je osvežavajućeg ukusa, međutim, prava muka nastaje kada treba da je oljuštimo. Tvrda i hrapava kora mnogima predstavlja problem te često odustaju od kupovine ananasa. Međutim, postoji jednostavan trik kako da to uradite brzo i jednostavno.
Jedan prodavac ananasa iz Davaoa na Filipinima dokazao je da postoji istinska umetnost kada je u pitanju rezanje ovog voća.
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