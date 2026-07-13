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Iako mašina za sudove mnogima olakšava svakodnevicu i štedi vreme, nije baš sve sigurno ubaciti u nju. Neki predmeti mogu da se oštete, izgube svojstva ili čak oštete samu mašinu, pa je važno znati što je bolje prati ručno da biste izbegli nepotrebne probleme i troškove.

Stručnjaci iz kompanije Which? su rekli da biste mogli polako da uništavate svoje kuhinjske noževe stavljanjem u mašinu za pranje sudova. Umesto da im dozvolite da udaraju o drugi pribor za jelo u mašini, trebalo bi da ih operete ručno toplom vodom s deterdžentom. Ipak, to nije dovoljno da se spreči njihovo propadanje jer je nakon pranja potrebno da ih odmah osušite mekom krpom da bi se sprečilo rđanje, piše Daily Express.

"Visoka temperatura može da iskrivi drške, dok pritisak vode udara oštricu o drugi pribor. To uzrokuje sitna oštećenja koja odmah otupljuju ivicu oštrice", objasnili su stručnjaci u videu koji su objavili na TikToku.

Nadovezujući se na to, iz brenda Villeroy & Boch su upozorili da pranje u mašini može da uzrokuje da noževi otupe.

Kuhinjske noževe ne treba prati u mašini za pranje posuđa Foto: carlos vazquez / Alamy / Alamy / Profimedia

"U najgorem slučaju, mogu čak i da zarđaju i postanu neupotrebljivi. To je zato što su pogođeni i ručke i oštrice. Ali šta uzrokuje to? Jaki deterdženti i soli, u kombinaciji s visokim temperaturama u mašini za sudove, na kraju čine ivicu šupljikavom i tupom, te stoga podložnijom rđanju. Vlaga takođe uzrokuje bubrenje i krhkost drvenih drški. Voda i blaga tečnost za pranje posuđa stoga su bolji izbor za pranje određenih noževa", objasnili su.

Foto: Zoonar/Andre Bonn, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Dok se neki korisnici društvenih mreža slažu s ovim savetom, drugi tvrde da godinama peru svoje noževe u mašini za sudove bez problema. "Moji noževi su u mašini za sudove već 30 godina. Nema problema, ali su jeftiniji", napisao je jedan korisnik Reddita. "Ako je potreban jedan minut za čišćenje, ispiranje i sušenje noža ručno, zašto biste rizikovali da ga oštetite u mašini za sudove?", upitao je drugi. "Nož za hleb i noževe za guljenje (jeftine) stalno stavljam u mašinu za sudove. Pravi noževi (i moja gulilica) nikad ne idu unutra", zaključio je treći.

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