Slušaj vest

Ovaj osvežavajući proteinski hit preplavio je društvene mreže i postao apsolutni favorit za vrele letnje dane. Zahvaljujući genijalnoj kombinaciji sastojaka, ovaj domaći sladoled ima autentičan ukus omiljenog čizkejka, a priprema se bez paljenja šporeta i komplikovanih kulinarskih tehnika. Recept je savršen izbor za sve koji žele laganu, zdraviju poslasticu koja uspešno spaja kremastu teksturu i osvežavajuće voćne note.

Sastojci:

  • 500 g Švapskog (sitni ili zrnasti) sira
  • 2 supene kašike (oko 40 g) meda ili javorovog sirupa
  • 1 šaka (oko 100 g) svežih jagoda ili malina
  • 4-5 komada (oko 40 g), grubo izlomljenog integralnog ili grejam keksa
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 1 supena kašika (sveže isceđenog soka) limunovog soka

Priprema:

U blender ili jači secko stavite švapski sir, med (ili javorov sirup), ekstrakt vanile i sveže isceđen limunov sok. Miksajte visoke intenzivnosti sve dok se sastojci potpuno ne povežu i dok ne dobijete savršeno svilenkastu, kremastu teksturu bez ijedne grudvice.

Prebacite dobijenu kremastu smesu u dublju posudu. U nju pažljivo umešajte sitno iseckano voće (jagode ili maline) i komadiće izlomljenog keksa, tako da se ravnomerno rasporede kroz krem. Smesu poravnajte, zatvorite posudu poklopcem ili prozirnom folijom i odložite u zamrzivač na dva do tri sata. Pre služenja, ostavite sladoled nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi se lakše vadio kuglama.

(Kurir.rs/AllTheHealthyThings)

Ne propustiteŽenaRecept za kapri sladoled koji će obožavati cela porodica: Potrebna su vam samo 4 sastojka, a pravi se očas posla!
Žena u kuhinji pravi domaći sladoled od jagode
ŽenaDomaći sladoled od 3 sastojka: Letnja poslastica spremna za nekoliko minuta, uživaćete u svakom zalogaju
sladoled
ŽenaDomaći sladoled za decu bez dodatih šećera: Pravi se za svega nekoliko minuta
profimedia0346318779.jpg
ŽenaKad probate domaći sladoled, na kupovne ćete skroz zaboraviti: Priprema je lagana, a obožavaće ga cela porodica
gl.jpg

Pogledajte video: Recept za sladoled kolač

00:38
Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja