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Ovaj osvežavajući proteinski hit preplavio je društvene mreže i postao apsolutni favorit za vrele letnje dane. Zahvaljujući genijalnoj kombinaciji sastojaka, ovaj domaći sladoled ima autentičan ukus omiljenog čizkejka, a priprema se bez paljenja šporeta i komplikovanih kulinarskih tehnika. Recept je savršen izbor za sve koji žele laganu, zdraviju poslasticu koja uspešno spaja kremastu teksturu i osvežavajuće voćne note.

Sastojci: 500 g Švapskog (sitni ili zrnasti) sira

2 supene kašike (oko 40 g) meda ili javorovog sirupa

1 šaka (oko 100 g) svežih jagoda ili malina

4-5 komada (oko 40 g), grubo izlomljenog integralnog ili grejam keksa

1 kašičica ekstrakta vanile

1 supena kašika (sveže isceđenog soka) limunovog soka

Priprema:

U blender ili jači secko stavite švapski sir, med (ili javorov sirup), ekstrakt vanile i sveže isceđen limunov sok. Miksajte visoke intenzivnosti sve dok se sastojci potpuno ne povežu i dok ne dobijete savršeno svilenkastu, kremastu teksturu bez ijedne grudvice.

Prebacite dobijenu kremastu smesu u dublju posudu. U nju pažljivo umešajte sitno iseckano voće (jagode ili maline) i komadiće izlomljenog keksa, tako da se ravnomerno rasporede kroz krem. Smesu poravnajte, zatvorite posudu poklopcem ili prozirnom folijom i odložite u zamrzivač na dva do tri sata. Pre služenja, ostavite sladoled nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi se lakše vadio kuglama.

(Kurir.rs/AllTheHealthyThings)

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