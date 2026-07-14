Domaći sladoled sa švapskim sirom ne može biti lakši, a lepši: Ukus jagoda čizkejk obara s nogu (video)
Ovaj osvežavajući proteinski hit preplavio je društvene mreže i postao apsolutni favorit za vrele letnje dane. Zahvaljujući genijalnoj kombinaciji sastojaka, ovaj domaći sladoled ima autentičan ukus omiljenog čizkejka, a priprema se bez paljenja šporeta i komplikovanih kulinarskih tehnika. Recept je savršen izbor za sve koji žele laganu, zdraviju poslasticu koja uspešno spaja kremastu teksturu i osvežavajuće voćne note.
Sastojci:
- 500 g Švapskog (sitni ili zrnasti) sira
- 2 supene kašike (oko 40 g) meda ili javorovog sirupa
- 1 šaka (oko 100 g) svežih jagoda ili malina
- 4-5 komada (oko 40 g), grubo izlomljenog integralnog ili grejam keksa
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 1 supena kašika (sveže isceđenog soka) limunovog soka
Priprema:
U blender ili jači secko stavite švapski sir, med (ili javorov sirup), ekstrakt vanile i sveže isceđen limunov sok. Miksajte visoke intenzivnosti sve dok se sastojci potpuno ne povežu i dok ne dobijete savršeno svilenkastu, kremastu teksturu bez ijedne grudvice.
Prebacite dobijenu kremastu smesu u dublju posudu. U nju pažljivo umešajte sitno iseckano voće (jagode ili maline) i komadiće izlomljenog keksa, tako da se ravnomerno rasporede kroz krem. Smesu poravnajte, zatvorite posudu poklopcem ili prozirnom folijom i odložite u zamrzivač na dva do tri sata. Pre služenja, ostavite sladoled nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi se lakše vadio kuglama.
(Kurir.rs/AllTheHealthyThings)
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