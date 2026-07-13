da li ste znali

da li ste znali

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U našim domovima nalaze se brojni svakodnevni predmeti na koje smo toliko navikli da retko kada analiziramo njihov izgled. Ipak, tokom uobičajenih higijenskih rituala poput pranja zuba ili ruku, pažnju nam može privući jedan detalj na sanitarijama, pa se logično nameće pitanje zbog čega gotovo svaki umivaonik poseduje onaj specifičan, mali prorez sa strane. Ova karakteristika nije estetske prirode, već obavlja izuzetno koristan zadatak u domaćinstvu.

Čemu služi tajanstveni otvor na sanitarijama?

Pomenuta rupa smeštena na gornjem delu umivaonika, tik ispod same ivice, u građevinarstvu i vodoinstalaterstvu poznat je kao prelivni ventil ili sistem za odvod viška tečnosti. Već sam termin prilično jasno definiše njegovu ulogu.

Čemu služi rupa na lavabou Foto: Profimedia

"Zadatak prelivnog otvora je da spreči prelivanje lavaboa ako zaboravite da zatvorite slavinu dok je odvod zapušen. Kupatilski lavaboi ga obično imaju zato što ljudi često zatvore odvod dok peru ruke ili se briju," pojašnjava Skot Ejman, stručni konsultant za hidrotehničke instalacije i menadžer u preduzeću "Eyman Plumbing, Heating & Air" za magazin Real Simple.

U momentu kada tečnost dostigne nivo ovog proreza, ona automatski počinje da otiče kroz njega, čime se sprečava poplava u prostoriji i oštećenje podnih površina. Isti mehanizam integrisan je i u većinu standardnih kada iz potpuno identičnih bezbednosnih razloga.

Pored primarne zaštitne uloge, ovaj prorez obezbeđuje i efikasnije oticanje vode iz same posude. Kroz ovaj skriveni kanal vazduh nesmetano ulazi u cevovod, što sprečava stvaranje vakuuma i omogućava znatno brže pražnjenje umivaonika.

Kuda odlazi voda koja prođe kroz gornju rupu?

Prema rečima stručnjaka Skota Ejmana, ovaj sistem je direktno povezan sa unutrašnjim skrivenim profilom koji se spaja sa glavnom odvodnom cevi u objektu. U pitanju je fabrički izliveni, nevidljivi prolaz unutar same keramike koji omogućava vodi da bezbedno prođe mimo glavnog čepa i direktno završi u kanalizacionoj mreži.

Čemu služi rupa na lavabou Foto: Taras Grebinets / Alamy / Profimedia

Pravilno održavanje i uklanjanje nečistoća

Unutrašnjost ovog skrivenog kanala idealno je mesto za sakupljanje ostataka paste za zube, sapunice, kamenca, različitih kozmetičkih preparata i buđi, što nakon određenog vremena neminovno dovodi do razvoja neprijatnih mirisa. Subal Das, potpredsednik odeljenja za vodovodne sisteme u kompaniji "Swift Brothers", napominje da stanari uglavnom zanemaruju higijenu ovog dela kupatila.

"Ako u kupatilu osećate neprijatan miris, a sve ostalo izgleda u redu, proverite prelivni otvor. Jednostavna mešavina sode bikarbone i sirćeta može pomoći da se razgrade naslage. Nakon toga isperite otvor vrelom vodom," savetuje Das.

Za mehaničko odstranjivanje nataložene prljavštine oko samog ulaza može se upotrebiti i neka manja četkica koja može da dopre do unutrašnjih zidova. Das dodatno naglašava da bi trebalo izbegavati agresivne industrijske kiseline i jake hemikalije jer one mogu trajno da nagrizu i oštete unutrašnje cevi, a preporučuje da se ovaj jednostavan postupak čišćenja sprovodi jednom u mesec do dva dana.

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