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Održavanje doma i garderobe često podrazumeva oslanjanje na praktične kućne savete koje nam olakšavaju svakodnevicu. Peglanje odeće, čišćenje prostora i brzo saniranje sitnih problema sastavni su deo kućne rutine u kojoj su se lični trud i stečene navike pokazali kao najefikasnije rešenje. Ipak, čak i uz maksimalan oprez, dovoljan je tren nepažnje da toplotni uređaji, poput pegle ili stajlera za kosu, ostave neželjene tragove na omiljenom komadu odeće.

Iako ovakve situacije donose trenutni stres, stvar nije uvek nerešiva. Poznavanjem osobina različitih materijala i primenom proverenih alternativnih metoda, mnoga oštećenja mogu se uspešno umanjiti ili potpuno eliminisati. Zbog toga je ključno pravilno postupiti u prvim momentima, pre nego što se stanje materijala dodatno pogorša.

Kako sprečiti da odeća ima trag od peglanja Foto: Profimedia

Zašto progorena mesta nisu obične fleke?

Tragovi visokih temperatura suštinski se razlikuju od klasičnih zaprljanja na tekstilu. Kada se na odeći nađu ostaci kozmetike ili masne mrlje od hrane, na površini ostaje sloj prljavštine koji se eliminiše adekvatnim deterdžentima. Sa druge strane, delovanje jake toplote dovodi do fizičko-hemijske promene u samoj strukturi materijala. U zavisnosti od jačine aparata i dužine izloženosti, tekstilna vlakna mogu promeniti nijansu, izgubiti čvrstinu, skupiti se ili se trajno istopiti.

Iz tog razloga, saniranje sprženih delova zahteva sasvim drugačiji pristup u odnosu na skidanje klasičnih fleka. Neretko se radi o trajnoj modifikaciji materijala koju običnim pranjem nije moguće ispraviti.

Može li se odeća spasiti?

Ukoliko je u pitanju lakši oblik toplotnog uticaja gde struktura niti nije nepovratno uništena, postoje realni izgledi da se vizuelni trag ublaži. Ipak, pre nego što se preduzme bilo kakav korak, neophodno je objektivno sagledati nivo štete jer se svaka anomalija ne može popraviti. Sudbina oštećenog predmeta zavisi isključivo od dubine i obima povrede materijala.

Kako sprečiti da vam odeća ima tragove od pegle Foto: Printscreen/Instagram

Pažljivo osmotrite problematičnu regiju. Ako je promena boje u sferi nežne oker ili svetlobraon nijanse, a sama tkanina pod prstima i dalje ima svoju uobičajenu mekoću i formu, šanse za uspešnu regeneraciju su prilično visoke.

Nasuprot tome, tamnobraon i crni tonovi, ukočenost niti, pojava sjajnih površina i skrućenih, otopljenih slojeva (karakterističnih za odeću sa udelom sintetike), kao i same rupe, ukazuju na definitivno propadanje vlakana. U takvim okolnostima, najracionalniji izbor jeste profesionalno krpljenje, estetska prepravka ili zamena odevnog predmeta.

Kako sanirati tragove

Kada se ustanovi da je reč o površinskom oštećenju, strpljivim radom izgled se može popraviti. Prvi uslov jeste da se materijal kompletno ohladi na sobnoj temperaturi. Nakon toga, ugroženu zonu isperite tekućom hladnom vodom, a zatim laganim pokretima bez pritiska nanesite blagi rastvor hidrogen-peroksida ili alkoholnog sirćeta. Ostavite premaz da deluje nekoliko minuta kako biste uočili da li tamni pigment počinje da bledi. Ako primetite pozitivan pomak, operite stvar u skladu sa deklaracijom i pustite je da se osuši prirodnim putem. Tek kada je proces sušenja gotov, ocenite da li je potrebno ponoviti postupak.

Kako sprečiti da vam odeća ima tragove od pegle Foto: Pr

Ovaj tip korekcije uglavnom podrazumeva višekratno ponavljanje koraka. Ipak, čim primetite da tkanina gubi elastičnost ili da vlakna postaju lomljiva, odmah obustavite rad. Za razliku od uobičajenog čišćenja, toplotni tragovi ne trpe agresivno trljanje jer se oslabljene niti mogu lako pokidati i napraviti trajnu rupu.

Takođe je veoma važno potpuno zaobići mašinsko sušenje tokom trajanja ovog procesa. Izlaganje vazduhu je jedina ispravna opcija, jer bi dodatna toplota iz sušilice mogla trajno da fiksira promenu boje i onemogući dalje uklanjanje nedostatka. Kada su vlakna već pretrpela topljenje i krutost, dalji tretmani nemaju svrhu i tada preostaje samo kreativno prikrivanje ili odlaganje garderobe.

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