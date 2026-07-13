Kako skinuti fleke od kamenca sa slavina

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Naslage kalcijuma i magnezijuma predstavljaju estetski i funkcionalni problem koji se konstantno iznova javlja, bez obzira na to koliko truda ulažemo u održavanje higijene u kuhinji i kupatilu. Karakteristični beli tragovi na armaturama, tuševima i ivicama sanitarija narušavaju izgled prostora, a pokušaji da se oni mehanički sastružu oštrim materijalima ili neutrališu agresivnim industrijskim kiselinama najčešće rezultiraju trajnim oštećenjima.

Srećom, efikasna borba protiv ovih naslaga ne zahteva velike finansijske izdatke niti specijalizovane preparate. Sve što vam je potrebno jeste kombinacija tri bazična elementa koja su deo svakog domaćinstva: svež limun, alkoholno sirće i soda bikarbona.

Kako skinuti fleke od kamenca sa slavina Foto: PLG / Alamy / Profimedia

Pogrešan pristup

Ove naslage kamenca se formiraju usled isparavanja takozvane tvrde vode, koja iza sebe ostavlja čvrste mineralne ostatke. Upotreba čeličnih žica, grubih sunđera ili abrazivnih tekstura može trajno izgrebati i matirati osetljivi sjajni premaz na slavinama. Na tim novonastalim, mikro-ogrebotinama nečistoće se u budućnosti zadržavaju znatno brže i čvršće, što stvara začarani krug iz kojeg je sve teže izaći.

Mnogo pametniji i bezbedniji izbor jeste hemijsko slabljenje strukture minerala pomoću organskih kiselina, nakon čega je dovoljno samo lagano brisanje mekom tkaninom.

Tretman za uobičajene naslage uz pomoć citrusa

Ukoliko se radi o slojevima koji nisu previše stari i gusti, limunova kiselina će odraditi odličan posao. Pored toga što prirodnim putem rastvara kalcijum, ona obezbeđuje i dugotrajan, prijatan miris u prostoriji.

Kako skinuti fleke od kamenca sa slavina Foto: Tatiana Chekryzhova / Panthermedia / Profimedia

Postupak je jednostavan: iscedite sok u odgovarajuću posudu, dobro u njega natopite kuhinjski ubrus i njime obmotajte delove slavine gde su mrlje najvidljivije. Kako papir ne bi skliznuo, možete ga osigurati elastičnom gumicom. Nakon što obloga odstoji minimum šezdeset minuta, uklonite je, a površinu jednostavno osvežite vlažnom krpom.

Kod nešto otpornijih mrlja, na mesta koja je limun prethodno omekšao možete sipati malu količinu sode bikarbone i blago protrljati. Ova blaga abrazivna reakcija ukloniće fine čestice bez ikakvog rizika od grebanja keramike ili metala.

Jača alternativa

Kada citrusna kiselina ne da stopostotne rezultate, vreme je za upotrebu alkoholnog sirćeta, koje se primenjuje na identičan način. Papirnu podlogu natopljenu sirćetom fiksirajte na kritične tačke i ostavite da deluje oko sat i po vremena. Potom sve dobro operite čistom vodom i osušite mekim tekstilom. S obzirom na to da sirće ima specifičan i oštar miris, preporučuje se temeljno provetravanje prostorije nakon čišćenja.

Efikasno rešenje za unutrašnjost toaletne šolje

Kako skinuti fleke od kamenca sa slavina Foto: Maren Winter / Alamy / Profimedia

Ova strategija se pokazala izuzetno uspešnom i za uklanjanje žutih i belih linija unutar toaletne šolje. U ovom slučaju, umesto debljih ubrusa, praktičnije je iskoristiti toalet-papir. Natopite ga sirćetom ili isceđenim limunom, pa ga pažljivo zalepite na unutrašnje ivice gde su se formirale naslage. Posle sat vremena odlepite papir, pustite vodu iz vodokotlića i površinu lagano pređite četkom. Rezultat će biti vidljiv odmah, i to uz minimalan fizički napor.

Ključ uspeha kod prirodnih metoda krije se u strpljenju. Što duže dozvolite kiselini da deluje na minerale, to će njihovo uklanjanje biti lakše, a vaše sanitarije će zadržati fabrički sjaj bez upotrebe opasnih toksičnih materija.

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