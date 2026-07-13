Ispovest trudnice koja želi da se njen verenik reši ćerke iz prvog braka

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Na jednom Instagram nalogu za davanje saveta ženama, osvanulo je pismo trudnice iz Amerike koje je šokiralo sve koji su ga pročitali. Ova neimenovana žena napisala je da je u sedmom mesecu trudnoće, a da je otac bebe njen verenik, udovac koji već ima četvorogodišnju ćerku.

Šokantna ispovest

"Potreban mi je jedan savet od mama u ovoj grupi. Moj verenik ima četvorogodišnju kćerku, majka je umrla dok je ona još bila beba. Sam ju je odgajao od smrti žene. Sada sam ja stupila na scenu, i trebalo bi da se venčamo. Takođe sam sedam meseci trudna, nosim dragocenu devojčicu", počela je ona svoju ispovest.

Ispovest trudnice koja želi da se njen verenik reši ćerke iz prvog braka Foto: Shutterstock

"Ja nisam tip osobe koji će biti dobra maćeha, i znam da neću tretirati njegovo dete isto kao i naše zajedničko, jer da budem iskrena, mala me nervira. Izgleda isto kao njena pokojna majka, stalno je tu i podseća mog verenika na tu mrtvu ženu. Pored toga, veoma je vezana za oca i brinem da će to ugroziti vezu koju će on imati sa našom bebom."

Radikalan zahtev

"U suštini, hoću da mu kažem da je se otarasi, neka živi sa bakom i dekom ili da joj nađemo neku dobru porodicu koja bi je usvojila. Ne znam kako da priđem ovoj situaciji, ja nisam loša osoba ali hoću da moje dete bude prioritet i da ima svu tatinu pažnju, a ne da se 'starija sestra' meša. Molim vas, pomozite", napisala je ona.

Oštre osude

Ispovest trudnice koja želi da se njen verenik reši ćerke iz prvog braka Foto: Shutterstock

Malo bi bilo reći da su je u komentarima zasuli kritikama, a neki je upoređuju i sa zlim maćehama o kakvima smo čitali u bajkama.

"Pozlilo mi je od ove priče. Ta sirota devojčica ne zaslužuje da živi sa ovakvom vešticom", jedan je od komentara.

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