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Topli letnji dani idealno su vreme za lagane obroke, a grilovano povrće nameće se kao savršen izbor - bez obzira na to da li ga spremate kao prilog uz meso ili kao lagano samostalno jelo. Međutim, iako deluje jednostavno, priprema povrća na roštilju ili gril tiganju često se završi tako što ono postane previše mekano, gnjecavo ili, sa druge strane, spolja izgori, a unutra ostane potpuno živo.

Da bi vaše povrće imalo prepoznatljive tamne šare, a zadržalo sočnost i punoću ukusa, ključno je da primenite nekoliko jednostavnih, ali zlata vrednih pravila koje koriste i profesionalni kuvari.

Grilovano povrće Foto: Sergejs Rahunoks / Alamy / Profimedia

Priprema i sečenje

Prva i najčešća greška dešava se i pre nego što povrće uopšte stigne do vatre. Da biste to izbegli, držite se sledećih koraka:

Secite na istu debljinu: Povrće uvek secite na ravnomerne komade debljine između 1 cm i 1.5 cm. Ako su komadi previše tanki, brzo će izgoreti i presušiti se, a ako su predebeli, spoljašnjost će ugljenisati dok sredina ostaje sirova.

Povrće uvek secite na ravnomerne komade debljine između 1 cm i 1.5 cm. Ako su komadi previše tanki, brzo će izgoreti i presušiti se, a ako su predebeli, spoljašnjost će ugljenisati dok sredina ostaje sirova. Obavezan ubrus : Nakon pranja, povrće obavezno temeljno osušite papirnim ubrusom. Ukoliko na njemu ostane višak vode, na tiganju se neće peći već će se kuvati u sopstvenoj pari, pa ćete umesto hrskavog dobiti gnjecavo povrće.

: Nakon pranja, povrće obavezno temeljno osušite papirnim ubrusom. Ukoliko na njemu ostane višak vode, na tiganju se neće peći već će se kuvati u sopstvenoj pari, pa ćete umesto hrskavog dobiti gnjecavo povrće. Ne solite pre pečenja: Povrće premažite maslinovim uljem (najbolje uz pomoć kuhinjske četkice) i začinite biberom, suvim začinima ili belim lukom. Soljenje pre pečenja je velika greška jer so izvlači vodu, pa će povrće tokom grilovanja postati žilavo i gumenasto. Posolite ga tek kada je gotovo! Tehnika pečenja

Temperatura na kojoj pečete i tajming igraju ključnu ulogu. Pre nego što stavite povrće, dobro zagrejte gril tiganj ili roštilj na srednje jaku vatru. Vodite računa o redosledu stavljanjajer nemaju sve namirnice isto vreme pripreme. Tvrđe povrće, poput šargarepe, kukuruza i crnog luka, zahteva znatno dužu termičku obradu. Sa druge strane, tikvice, patlidžan i paprika peku se veoma kratko.

Foto: Shutterstock

Zlatno pravilo glasi – ne okrećite povrće neprestano. Pustite ga da miruje na tiganju par minuta kako bi dobilo one prepoznatljive, ukusne tamne linije, pa ga tek onda okrenite na drugu stranu.

Vreme pečenja: Tikvice i patlidžan : 2 do 4 minuta po strani. (isecite ga, posolite i ostavite da odstoji pola sata kako bi pustio gorčinu, a zatim ga isperite i dobro osušite pre pečenja).

: 2 do 4 minuta po strani. (isecite ga, posolite i ostavite da odstoji pola sata kako bi pustio gorčinu, a zatim ga isperite i dobro osušite pre pečenja). Paprika : 4 do 5 minuta po strani, dok kožica blago ne potamni.

: 4 do 5 minuta po strani, dok kožica blago ne potamni. Šampinjoni : 3 do 5 minuta (najbolje ih je peći cele ili sečene na polovine).

: 3 do 5 minuta (najbolje ih je peći cele ili sečene na polovine). Špargla: 3 do 4 minuta, uz povremeno okretanje.

Prateći ove jednostavne savete, vaše grilovano povrće uvek će biti savršeno balansirano - spolja hrskavo i aromatično, a unutra mekano i sočno.

Grilovano povrće Foto: Vlastislav Macháček / Ifood SM / Profimedia

Recept: Sočna piletina sa grilovanim povrćem

Ovaj lagani i zdravi letnji ručak gotov je za manje od pola sata, a spaja sočne filete piletine sa mirisnim grilovanim povrćem.

Sastojci: 500 g pilećeg belog mesa (filea)

1 srednja tikvica

1 veći plavi patlidžan

2 crvene mesnate paprike

200 g šampinjona

Maslinovo ulje

So, biber, suvi biljni začin

Za aromatični preliv: 3 kašike maslinovog ulja, sok od pola limuna, 2 čena sitno seckanog belog luka, sveži peršun (ili sušeni bosiljak).

Grilovano povrće Foto: George Dolgikh / Alamy / Profimedia

Priprema:

Pileće filete blago rastanjite, premažite sa malo maslinovog ulja, pospite suvim začinom i biberom i ostavite da odstoji dok pripremate povrće. Tikvice i prethodno isprani i oceđeni patlidžan isecite na kolutove (oko 1 cm debljine). Papriku isecite na šire trake, a šampinjone prepolovite. Sve dobro osušite ubrusom, pa četkicom premažite maslinovim uljem.

Na dobro zagrejanom gril tiganju prvo ispecite piletinu (oko 4-5 minuta sa svake strane) da dobije lepu zlatnu boju i ostane sočna. Izvadite meso i pokrijte ga folijom da odmori. U isti tiganj (koji je poprimio sokove od mesa) poređajte povrće. Pecite ga u turama da ne pretrpate tiganj. Tikvice i patlidžan pecite po 3 minuta sa svake strane, papriku i šampinjone oko 4-5 minuta.

Pečeno povrće stavite u dublju činiju, posolite po ukusu, pa prelijte mešavinom maslinovog ulja, limunovog soka, belog luka i peršuna. Toplo povrće poslužite uz isečene filete grilovane piletine. Po želji, preko toplog povrća možete narendati malo parmezana ili dodati kockice feta sira.

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