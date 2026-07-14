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Jedna žena je odlučila da iskreno progovori o svom iskustvu sa zatezanjem lica i vrata, ponajviše o razočaranju rezultatima zahvata. Lori, koja na Instagramu objavljuje pod profilom "Align.2.Shine", četiri i po meseca nakon operacije priznala je da ishod nije onakav kakvom se nadala.

"Mislim da će mi trebati korekcija"

U videu koji je objavila na Instagramu pokazala je kako joj lice i vrat izgledaju nekoliko meseci nakon operacije i priznala da nije zadovoljna.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/5 Vidi galeriju Zatezala kožu lica pa ostala razočarana Foto: Printscreen/Instagram/align.2.shine

"Ovo je moj profil četiri i po meseca nakon zatezanja lica i moram da priznam da sam razočarana", napisala je uz snimak na kojem pokazuje opuštenu kožu ispod brade i dodala je da sve više veruje kako će morati na novi zahvat.

"Znam da svi govore kako treba sačekati barem šest meseci pre nego što se donese bilo kakav zaključak, ali teško mi je da poverujem da će se ovo za samo dva meseca toliko promeniti", rekla je i istakla da pokušava da ostane optimistična, ali da joj to nije lako.

"Oporavak je dug i zahtevan, a najteže je kad na kraju nisi zadovoljan rezultatom. Ne vidim kako će se ovo samo od sebe zategnuti. Mislim da je upravo ovaj period čekanja najteži deo celog procesa", napisala je.

Najzahtevnija metoda

Lori se podvrgla takozvanom "dip plejn" (deep plane) fejsliftingu, jednoj od naprednijih tehnika zatezanja lica. Prema objašnjenju Američke akademije za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju lica (AAFPRS), reč je o zahvatu kojim se operišu dublji slojevi lica, ispod mišića i masnog tkiva. Hirurg pritom podiže i preraspoređuje tkivo srednjeg dela lica, linije vilice i vrata kako bi se postigao prirodniji izgled.

Stručnjaci ističu da se, kada zahvat izvodi iskusan hirurg, ovom metodom izbegava prenaglašen, "zategnut" izgled koji se često povezivao sa starijim tehnikama. Lori je za People ispričala da pre operacije nije želela previše da istražuje iskustva drugih.

"Nisam gledala video-snimke ni čitala tuđa iskustva jer sam se plašila da ću se predomisliti i odustati od operacije", rekla je.

Za hirurga se odlučila jer mu je već verovala. Pre 15 godina izveo joj je dve uspešne operacije, a godinama kod njega odlazi i na tretmane botoksom. O mogućem zatezanju vrata razgovarali su gotovo dve godine pre nego što je donela konačnu odluku.

"Emocionalni oporavak bio je teži od fizičkog"

Kaže da tokom operacije nije bilo nikakvih komplikacija.

"Nisam imala oštećenje živaca, a utrnulost je uglavnom nestala nakon tri i po meseca", rekla je.

Prve dve nedelje oporavka prošle su bez većih problema, ali je kasnije usledila frustracija. Dok je mirovala kod kuće, sve više vremena provodila je na Instagramu gledajući iskustva drugih žena koje su prošle isti zahvat.

"Većina je izgledala odlično već mesec dana nakon operacije, pa sam verovala da i mene čeka isto. Kad su prošli četvrta, peta pa i šesta nedelja, a kod mene nije bilo takvog napretka, počela sam da gubim optimizam", prisetila se.

Iako su joj lekari objasnili da konačan rezultat može biti vidljiv tek nakon godinu dana, kaže da nije bila spremna na emocionalni deo oporavka.

"Znala sam koliko oporavak traje, ali nisam znala da neće biti linearan. Nisam bila svesna koliko se iskustva razlikuju od osobe do osobe. Najviše me je iznenadilo to što je psihički oporavak bio mnogo teži od fizičkog", rekla je.

Korekcije su češće nego što mnogi misle

Nakon što je podelila svoje iskustvo, javile su joj se desetine žena koje su takođe bile nezadovoljne rezultatima operacije. Mnoge su joj priznale da su razmišljale o korektivnom zahvatu, ali su od njega odustale jer nisu želele ponovo da prolaze kroz zahtevan oporavak.

Prema podacima Američke akademije za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju lica, korektivni zahvati nisu retkost. Podaci pokazuju da su zatezanje lica, operacija kapaka i rinoplastika među najčešćim estetskim operacijama, a više od deset odsto osoba koje su operisale nos kasnije se odluči na korekciju.

"Želim da pokažem da su korekcije i nezadovoljstvo rezultatima mnogo češći nego što većina ljudi misli", rekla je Lori. Dodala je i kako potreba za dodatnim zahvatom ne znači nužno da je hirurg uradio loš posao.

Čeka konačnu procenu

Lori kaže da će je hirurg ponovo pregledati u septembru, kada bi otok trebalo u potpunosti da splasne.

"Mislim da je ovo ispod brade zapravo višak opuštene kože i da će mi ipak trebati korekcija", rekla je.

Do tada pokušava da bude strpljiva i da ne dozvoli da joj celo iskustvo previše utiče na svakodnevni život. Ne žali što je svoju priču podelila javno.

"Ako moje iskustvo pomogne barem jednoj osobi da donese informisaniju odluku ili se lakše nosi sa oporavkom, smatraću da je vredelo", zaključila je.

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