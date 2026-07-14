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Majonez nije nužno nezdrav, ali zbog visokog udela masti i kalorija treba ga konzumirati umereno, ističe nutricionistkinja Sofi Medlin. Iako je ovaj popularni sos, koji se najčešće pravi od žumanaca, ulja i sirćeta, često na lošem glasu, Medlinova tvrdi da sam po sebi nije problematičan.

"Majonez je na lošem glasu, ali sam po sebi nije loš", navela je za Daily Mail, dodavši da kašika majoneza u sendviču ili salati može naći mesto u uravnoteženoj ishrani.

Majonez u posudici, pored njega paradajzi i nož
Da li je majonez zaista štetan po zdravlje Foto: Profimedia

Nutritivne prednosti

Prema njenim rečima, uobičajena porcija od 15 grama ima oko 100 kalorija i 10 grama masti, što ga čini kaloričnijim od senfa ili drugih laganijih dodataka jelima. Ipak, ako je napravljen od ulja bogatih nezasićenim masnoćama, može imati i određene nutritivne koristi. Medlinova ističe kako majonez može pomoći u apsorpciji vitamina rastvorljivih u mastima, poput vitamina A, D, E i K, koji se prirodno nalaze u povrću.

Nisu sve vrste majoneza iste

Punomasni majonez obično sadrži više kalorija, ali i zdravije vrste masnoća, dok "lajt" (light) verzije imaju manje ulja, ali često sadrže skrob, zaslađivače i druge dodatke radi očuvanja teksture. Veganske varijante ne sadrže jaja, a njihova nutritivna vrednost zavisi od vrste ulja i nivoa prerade.

Majonez u posudici, osoba uzima kašičicu
Da li je majonez zaista štetan po zdravlje Foto: Shutterstock

Na šta treba pripaziti

Postoji nekoliko činjenica na koje treba obratiti pažnju. Domaći majonez sadrži sirova jaja, zbog čega zahteva strogo poštovanje pravila o bezbednosti hrane kako bi se smanjio rizik od trovanja. Poseban oprez preporučuje se trudnicama i osobama sa oslabljenim imunitetom. Medlinova navodi i da osobe koje uzimaju varfarin, lekove za snižavanje holesterola ili terapije za mršavljenje poput orlistata treba da paze na unetu količinu. Majonez takođe može biti neprikladan za ljude alergične na jaja ili soju.

"Najzdraviji pristup nije da potpuno prestanete da ga jedete, nego da ga birate svesno i koristite umereno", zaključila je.

(Kurir.rs/Index)

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Pogledajte video: Kako napraviti majonez za pet minuta

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majonez spreman za 5 minuta  Izvor: tiktok/cookist