Opekotine od sunca su izuzetno bolne, a ključno je reagovati odmah

Slušaj vest

Iako svi znamo da je zaštitni faktor ključan za odbranu od štetnog sunčevog zračenja, koje u najgorem slučaju može dovesti i do raka kože, čak i najpažljivijima se desi da preskoče neko mesto.Opekotine od sunca su izuzetno bolne, a ključno je reagovati odmah kako bi se sprečilo dalje oštećenje kože. Hlađenje hladnim oblogom ili tuširanjem može ublažiti upalu, dok aloja vera pomaže da se ubrza zaceljivanje, piše portal Byrdie.

Šta je opekotina od sunca?

Opekotine od sunca su upalna reakcija spoljašnjih slojeva kože uzrokovana UV zracima, a manifestuju se crvenilom, ljuštenjem, oticanjem i plikovima. Iako opekotina može da zaceli, u nekim ćelijama mogu nastati trajne mutacije koje ih mogu učiniti kancerogenim.

Opekotine od sunca su izuzetno bolne, a ključno je reagovati odmah Foto: Shutterstock

"Sunce proizvodi ultraljubičasto zračenje koje dopire do kože i oštećuje njene ćelije. To se dešava jer zračenje uzrokuje promene u DNK, što rezultira crvenilom karakterističnim za opekotine", objašnjava sertifikovani dermatolog dr Ranela Hirš.

Melanin je pigment koji štiti kožu od oštećenja tako što nezaštićena koža tamni. Neki ljudi imaju više melanina pa im koža lakše tamni, dok drugi lako izgore.

"Ali bez obzira na sklonost vaše kože, važno je naglasiti da su i tamnjenje i opekotine znakovi oštećenja ćelija kože", ističe Hiršova. Na sreću, postoji niz koraka koje možete preduzeti kako biste ublažili opekotinu i ubrzali proces zaceljivanja, a vodeći dermatolozi otkrili su najefikasnije metode.

Odmah se sklonite sa sunca

Čim primetite opekotinu, sklonite se u hlad i izbegavajte sunce dok koža potpuno ne zaceli. Dr Hirš savetuje da se klonite sunca sve dok je koža crvena, ružičasta ili se ljušti.

"Kada se vaša koža već bori sa povredom od opekotine, znatno je podložnija daljim, ovog puta i opsežnijim oštećenjima", upozorava dermatolog dr Mišel Henri.

Ohladite kožu

Kožu jepotrebno ohladiti što je pre moguće. Dr Henri potvrđuje da "hladnoća pomaže da se ublaže upala, bol, peckanje i svrab kod opekotina". Pritom pazite da led ili hladan oblog ne stavljate direktno na kožu.

"Radije umotajte hladan oblog u peškir i ograničite primenu na 15 do 20 minuta odjednom kako biste sprečili promrzline", kaže ona i dodaje da sačekate sat do dva pre ponovnog stavljanja obloga.

Preporučuje se i tuširanje hladnom vodom, koje može pomoći da se isperu ostaci hlora ili soli koji bi mogli dodatno da nadraže kožu. Ipak, nemojte se tuširati predugo jer to može isušiti kožu i izbegavajte grube sapune i trljanje.

Okupajte se u mleku ili ovsenoj kaši

Pripremite kupku koja će umiriti kožu. Prva opcija je kupka sa fino mlevenom ovsenom kašom.

"Ona ima protivupalna svojstva, zbog čega je efikasna u kontroli upale i svraba povezanih sa opekotinama. To može da zahvali jedinjenjima pod nazivom avenantramidi, koji blokiraju upalu", objašnjava dr Henri i dodaje: "Koloidna ovsena kaša može biti posebno korisna za ublažavanje takozvanog 'paklenog svraba' - izuzetno bolnog i neprestanog svraba koji se retko može pojaviti nekoliko dana nakon opekotine".

Dodatna prednost je što takve kupke hidriraju kožu i podstiču njen oporavak. Ako nemate ovsenu kašu, dr Hirš preporučuje kupku od jednakih delova mleka i hladne vode.

"Mlečni proteini i prirodna mlečna kiselina deluju veoma umirujuće", pojašnjava ona.

Hidratacija spolja i iznutra

Opečena koža tokom zaceljivanja zahteva znatno više vode.

"Kada se vaša koža bori protiv oštećenja uzrokovanih UV zracima, potrebna joj je dodatna hidratacija kako bi nadoknadila tečnost izgubljenu na suncu", objašnjava dr Henri.

Čim shvatite da ste izgoreli, pojačajte unos vode. Dr Hirš napominje da hidrataciju možete pospešiti i izotoničnim napicima ili voćem i povrćem bogatim vodom, poput lubenice i krastavaca. Nakon tuširanja nanesite nežnu hidratantnu kremu kako biste zadržali vlagu u koži. Kožu nežno potapkajte peškirom i, dok je još blago vlažna, nanesite kremu. To će pomoći kod suvoće koja prati opekotine.

"Nastavite da hidrirate kožu čak i tokom faze ljuštenja", savetuje dr Henri.

Nosite široku odeću i koristite aloju

Iako se čini očiglednim, poštedite kožu uske odeće i birajte široke krojeve. "Potražite odeću koja je mekana, prozračna i pokriva što veću površinu kože," kaže dr Henri i dodaje da opekotine i aloja vera idu ruku pod ruku.

"Umirujući efekat gela iz ove biljke može pomoći u zaceljivanju opekotina prvog i drugog stepena i ubrzati oporavak“, objašnjava dr Henri. Pripazite da koristite čistu aloja veru: „Izbegavajte sve što sadrži alkohol jer on može poništiti hidratantne i umirujuće efekte biljke“, kaže ona. Ako imate pristup svežoj biljci, tim bolje.

Aloja vera idealna je za negu kože opečene od sunca Foto: Profimedia

Potražite proizvode sa peptidima

Peptidi, poznati iz proizvoda protiv starenja, imaju i svojstva zaceljivanja rana.

"Peptidi su mali lanci aminokiselina koji su gradivni blokovi ćelija, pa deluju na obnovu oštećenih ćelija. Znamo da mogu prodrijeti u dermis i pomoći u podsticanju sinteze kolagena", objašnjava dr Rabač, koja svojim pacijentima preporučuje proizvode sa peptidima nakon prekomernog izlaganja suncu.

Ne dirajte kožu koja se ljušti ni plikove

Pustite kožu da sama zaceli.

"Kada opekotina dođe u fazu ljuštenja, dopustite da se koža prirodno oljušti. Ako imate plikove, nemojte ih dirati ni bušiti jer to povećava rizik od infekcije," kaže dr Henri.

Ako plik sam pukne, dr Henri preporučuje da to područje očistite blagim antibakterijskim sapunom i hladnom vodom, zatim nanesete malo vazelina i prekrijete sterilnim, nelepljivim flasterom.

Budite oprezni pre sledećeg izlaganja suncu. Dr Henri kao najvažniju meru prevencije naglašava nošenje odeće koja štiti od sunca, uključujući duge rukave, pantalone i šešir širokog oboda. To bi, naravno, trebalo da prati nanošenje kreme za sunčanje širokog spektra sa zaštitnim faktorom 30 ili višim. Ne zaboravite da ponovo nanesete kremu svaka dva sata, a posebno nakon plivanja ili znojenja.

Pogledajte video: Doktorka upozorila na rizike nepravilnog sunčanja