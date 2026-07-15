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Višak masnoće koji ostane u tiganju posle pripreme mlevenog mesa, kobasica, slanine ili drugih namirnica može da napravi pravi problem. Sipanje vrele masnoće u sudoperu deluje kao najbrže rešenje, ali upravo taj potez može da dovede do zapušavanja cevi i skupih intervencija vodoinstalatera.

Masti i ulja se nakon hlađenja lepe za zidove cevi i postepeno stvaraju naslage za koje se zadržavaju ostaci hrane i drugi otpad. Zbog toga nadležne službe savetuju da se masnoća nikada ne sipa u sudoperu ili toalet, čak ni kada se pusti vrela voda.

Foto: Nadezda Ledyaeva / Alamy / Profimedia

Nošenje tiganja punog vrele tečnosti kroz kuhinju takođe nije najbolja ideja. Dovoljan je jedan nesiguran pokret da se masnoća prospe po podu, radnoj površini ili koži.

Ipak, postoji jednostavan način da se višak ukloni za manje od jednog minuta, bez podizanja tiganja i prosipanja njegovog sadržaja.

Trik sa ubrusom

Kuvar Džordž Duran navodi da za uklanjanje masnoće gotovo uvek koristi nekoliko presavijenih papirnih ubrusa i kuhinjsku hvataljku.

Nakon što je meso pripremljeno, potrebno ga je pomeriti na jednu stranu tiganja. Tiganj zatim treba skloniti sa uključene ringle, a ubrus prihvatiti dugom hvataljkom i pažljivo spustiti na mesto na kojem se sakupila masnoća.

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Papir će je brzo upiti, dok hrana ostaje u tiganju. Ukoliko je masnoće mnogo, postupak se može ponoviti novim ubrusom.

Prednost ovog načina je u tome što kuvar može da kontroliše koliko će masnoće ukloniti. Ponekad je poželjno ostaviti malu količinu u tiganju, jer ona doprinosi ukusu i sprečava da meso postane previše suvo.

Duran navodi da je ovaj postupak brz, precizan i jednostavan, zbog čega mu daje prednost u odnosu na sipanje masnoće iz tiganja u posebnu posudu.

Bezbednost na prvom mestu

Pre stavljanja ubrusa u tiganj obavezno treba isključiti ringlu ili pomeriti posudu sa izvora toplote. Ubrus se ne sme približavati otvorenom plamenu niti ostavljati u tiganju bez nadzora, jer je papir zapaljiv.

Foto: Nadezda Ledyaeva / Alamy / Profimedia

Ubrus treba držati isključivo hvataljkom, kako ruke ne bi došle u kontakt sa vrelim tiganjem ili masnoćom. Kada upije tečnost, potrebno ga je ostaviti na nezapaljivoj površini da se ohladi, a zatim baciti u kantu za otpatke.

Ova metoda je pogodna za manje količine masnoće. Ukoliko je u tiganju ostalo mnogo ulja, bezbednije je sačekati da se malo ohladi, sipati ga u zatvorenu posudu otpornu na toplotu i odložiti prema lokalnim pravilima za otpad. Pre pranja tiganj se može dodatno obrisati ubrusom.

Oprez sa kockom leda

Na društvenim mrežama može se pronaći i trik koji podrazumeva spuštanje kocke leda u masnoću. Ideja je da se mast ohladi, stegne i zalepi za led, nakon čega se lakše uklanja.

Foto: Irina Shatilova / Alamy / Profimedia

Iako se ovaj postupak pominje i među savetima pojedinih kuvara, nije ga preporučljivo primenjivati dok je masnoća vrela. Led se u kontaktu sa zagrejanim uljem brzo topi, a nastala voda može izazvati snažno prskanje.

Takva reakcija povećava opasnost od opekotina, naročito ako je lice ili ruka neposredno iznad tiganja. Bezbednosne smernice zato savetuju da se voda, led i vlažni predmeti drže dalje od vrelog ulja i masnoće.

Ceđenje pomoću poklopca

Drugi poznati način jeste ceđenje masnoće uz pomoć poklopca. Poklopac se postavi blago ukoso, tako da ostane mali otvor kroz koji se tečnost sipa u odgovarajuću posudu.

Ova metoda može biti korisna kada je u tiganju ostala veća količina masnoće, ali zahteva stabilne ruke i dodatni oprez. Posuda u koju se masnoća sipa mora da bude otporna na visoku temperaturu i postavljena odmah pored šporeta, kako vreli tiganj ne bi morao da se nosi kroz kuhinju.

Kako sačuvati teflonski tiganj da traje godinama Foto: Natalia Varlei / Alamy / Profimedia

Meso se tokom ceđenja može pridržavati poklopcem, ali tiganj ne treba naglo naginjati. Mnogo je bezbednije masnoću sipati polako i u kontrolisanom mlazu.

Šta nikako ne treba raditi

Masnoća se ne sipa u sudoperu, čak ni uz deterdžent i vrelu vodu. Visoka temperatura može je nakratko održati u tečnom stanju, ali će se ona kasnije ohladiti, nataložiti i doprineti začepljenju cevi.

Takođe je ne treba sipati u toalet, odvod na podu ili kantu dok je još vrela. Veće količine najbolje je ostaviti da se ohlade u zatvorenoj posudi, dok se manji ostaci mogu pokupiti papirnim ubrusom.

Među svim dostupnim metodama, papirni ubrus i kuhinjska hvataljka ostaju jedno od najjednostavnijih rešenja za svakodnevnu upotrebu.

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