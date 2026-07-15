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Kucanje po kori, zagledanje peteljke i potraga za što većom žutom mrljom samo su neki od načina kojima kupci pokušavaju da otkriju šta se krije unutar lubenice. Ipak, nijedan od tih znakova sam za sebe ne garantuje da će plod biti sladak, hrskav i sočan.

Iskusna slavonska uzgajivačica Ivana Šunjić, koja se godinama bavi proizvodnjom i prodajom lubenica, tvrdi da je jedan od najboljih testova ujedno i najjednostavniji – lubenicu treba podići i proceniti njenu težinu.

Podignite lubenicu

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Ivana savetuje da među plodovima približno iste veličine prednost date onom koji deluje teže nego što ste očekivali.

– Najbolji način da se uverite u kvalitet lubenice jeste da je uzmete u ruke i procenite da li je onoliko teška koliko očekujete – objasnila je uzgajivačica iz petrijevačkog Poljoprivrednog gazdinstva Šunjić.

Težina u odnosu na veličinu može da ukaže na to da plod sadrži dosta vode i da će njegovo meso biti sočno. Poljoprivredni stručnjaci takođe preporučuju biranje lubenice koja je teška za svoju veličinu, mada naglašavaju da je najbolje posmatrati nekoliko znakova istovremeno.

Kada lubenicu treba staviti u frižider Foto: Shutterstock

Izuzetno lagana lubenica može da bude znak da je dugo stajala ili da je izgubila deo svežine. Ivana navodi da plodovi koji danima ostanu u skladištu postepeno menjaju teksturu, pa meso može da postane manje prijatno i „gumasto“.

Ne postaje slađa posle branja

Za razliku od nekog drugog voća, lubenica nakon branja neće nastaviti da sazreva i postaje slađa. Količina šećera u njoj neće se povećati dok stoji u prodavnici ili kod kuće, zbog čega je veoma važno da bude ubrana u pravom trenutku.

Uzgajivačica kaže da se kvalitetan plod može pronaći i u velikim trgovinskim lancima, ali smatra da se kod masovne proizvodnje berba ponekad ubrzava dok su otkupne cene povoljne.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

– I u trgovinskim centrima možete pronaći dobru lubenicu. Međutim, to nije tako često, jer veliki proizvođači beru što veću količinu dok je otkupna cena dobra, pa se berba često forsira – rekla je ona za Sib.hr.

Kupac, međutim, teško može da zna kada je plod ubran, pa treba proveriti njegovu težinu, izgled kore i trag na mestu na kojem je lubenica ležala na zemlji.

Pogledajte donju stranu

Kremasta ili žuta mrlja na donjoj strani lubenice nastaje na mestu na kojem je plod tokom rasta dodirivao zemlju. Kako lubenica sazreva, ova površina obično postaje izraženija i menja boju iz bledo bele ili zelenkaste u žutu.

Ipak, njen izgled zavisi i od sorte i uslova uzgoja. Zbog toga odsustvo velike žute mrlje ne znači automatski da je plod bezukusan, baš kao što ni izrazito žuta površina ne garantuje savršenu slatkoću.

Foto: Youtube Printscreen/Agromedia

Ivana napominje da kupci često traže i lubenice sa tankom korom, iako postoje veoma kvalitetne i slatke sorte koje prirodno imaju deblji spoljašnji sloj.

Da li peteljka otkriva svežinu

Sveža peteljka može da ukaže na to da je lubenica nedavno ubrana. Međutim, peteljka ne treba da se posmatra odvojeno od ostalih znakova.

Kod ploda koji je još na njivi, sušenje vitice najbliže mestu na kojem je lubenica spojena sa stabljikom smatra se jednim od pokazatelja zrelosti. Kupci u prodavnici, međutim, najčešće vide samo odsečeni deo peteljke, pa na osnovu njega ne mogu sa potpunom sigurnošću da procene ukus.

Foto: Filip Plavčić

Najbolje je da plod nema oštećenja, duboke pukotine, udubljenja ili mekane delove koji bi mogli da ukažu na udarce i početak kvarenja.

Kucanje može da pomogne

Poznati test kucanjem po kori ipak nije samo mit.Zrela lubenica najčešće proizvodi dublji i pomalo šupalj zvuk, dok nezrela može da zvuči oštrije ili „metalno“. Problem je u tome što razliku nije lako prepoznati bez iskustva, a na zvuk mogu da utiču veličina i sorta ploda.

Ivana kaže da čak i proizvođači koji godinama koriste ovaj način mogu pogrešno da procene lubenicu. Zbog toga kucanje treba da bude samo dodatna provera, a ne glavni kriterijum.

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