Dva puta mesečno, počevši od večeras, sredom od 20 sati na Kurirovom Jutjubu kanalu gledaćete „1 na 1 Gymcast”, podkast u kom se razgovor odvija jedan na jedan i koji se ne vodi u studiju, već u realnom trening okruženju, u teretani.

Ovo je emisija koja spaja fizičku aktivnost, autentičan razgovor, kao i zabavu, tako da možete očekivati kvalitetno provedeno vreme uz nju.

Gledaćete poznata lica iz sveta sporta, fitnesa, muzike, filma, influensa, s kojima će biti razgovora o sportu i treninzima, ishrani i suplementaciji, lajfstajlu, aktuelnim temama, ličnim anegdotama, ljubavnim i životnim pričama, kao i o trenutno najaktuelnijim temama.